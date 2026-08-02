دبیر کل کمیته ملی المپیک به همراه 2 عضو هیئت اجرایی و رئیس مرکز نظارت بر اردوی تیم های ملی از اردوی ووشو کاران بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی نژاد به همراه محمد رضا داورزنی و مهدی گودرزی اعضای هیات اجرایی و رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی پس از بازدید از اردوی بسکتبال راهی فدراسیون و آکادمی ووشو شدند تا از تمرینات تیم ملی ساندای بانوان و آقایان دیدن کنند.



در این بازدید علی نژاد پس از تمرینات ساندا کاران گفت: ووشو با توجه به نتایجی که بدست آورده همیشه به کاروان‌های ایران در مدال آوری و ارتقا جایگاه کمک کرده علاوه بر این در رویداد‌های تک رشته‌ای هم موفق بوده، لذا توقع از این رشته بالاست که البته این سطح بالای توقعات از رشته ووشو در مدال آوری از نگاه من مزیت محسوب می‌شود.

وی افزود: این تیم اگرچه جوان ولی با تجربه است باید تلاش کنید که با تمرکز از زمان باقی مانده نهایت بهره بری را داشته باشید همچنین مربیان نیز در خصوص آسیب‌های احتمالی حساس باشند تا تیم باترکیب اصلی و آمادگی بالا در این دوره از بازی‌های آسیایی حضور داشته باشند.

علی نژاد در ادامه ضمن اشاره بر این موضوع که کمیته تلاش کرده که با قدرت و آمادگی و بدون دغدغه در میدان حاضر شوید در پایان اظهار داشت: رقیب اصلی ما چینی‌ها و صاحبان اصلی این رشته می‌باشند و بدلیل آنکه ووشو در المپیک حضور ندارد، بازی‌های آسیایی مهم‌ترین آوردگاه این رشته و آسیا مهد ووشو است امیدوارم با تمهیدات مربیان و فدراسیون بهترین نتیجه را رقم بزنید در این مسیر کمیته ملی المپیک و و وزارت ورزش در کنار شما و حامی شما خواهند بود و آرزوی توفیق دارم.



سپس امیر صدیقی رییس فدراسیون ووشو ضمن اشاره به برنامه‌های آمادگی تیم‌های ملی ووشو اظهار داشت: آخرین مسابقات اجلاس همکاری‌های شانگهای بود که با ۸ ورزشکارحضور داشتیم و ۴ مدال طلا و ۴ نقره بدست آوردیم و در بخش تالو هم نتایج تاریخی بدست آمده است.



رییس فدراسیون ووشو با تاکید بر رده سنی ترکیب تیم‌های ملی ووشو گفت: امروز یکی از جوان‌ترین تیم ملی ووشو را داریم و امیدواریم با پست سر گذاشتن تمرینات و حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، پرچم دار و افتخار آفرین باشند.



صدیقی در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر شرایط سخت رقابتی در بازی‌های آسیایی گفت: رقیب ما جدی است و مدال آور اصلی نه تنها رشته ووشو که بخش بزرگی از مدال‌ها در بازب‌ها خواهد بود از این لحاظ رقابت‌ها در ووشو دیدنی خواهد بود.

همچنین مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، با حضور در اردوی تیم‌های بسکتبال، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی ملی‌پوشان و برنامه‌های فدراسیون بسکتبال قرار گرفتند.

در این بازدید که با حضور جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال برگزار شد، مسئولان کمیته ملی المپیک ضمن گفت‌و‌گو با کادر فنی و بازیکنان، بر ضرورت حمایت، برنامه‌ریزی هدفمند و ارتقای عملکرد تیم‌های ملی به‌ویژه در بخش بانوان تأکید کردند.



