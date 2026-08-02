با ورود و پیگیری بازرسان سازمان بازرسی، یک شرکت صوری ثبت شده در حوزه تولید اقلام دیجیتال شناسایی و از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار سهمیه ارزی به شرکت مذکور جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود و پیگیری بازرسان سازمان بازرسی در استان فارس، یک شرکت صوری ثبت شده در حوزه تولید اقلام دیجیتال شناسایی و از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار سهمیه ارزی به شرکت مذکور ممانعت بعمل آمد.

میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی در این رابطه اظهار کرد: حسب بررسی‌های انجام شده در بازرسی کل استان فارس مشخص شد صورت‌جلسه تخصیص ارز یک واحد تولیدی دارنده پروانه بهره‌برداری با موضوع تولید اقلام واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به مبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ دلار تایید و به منظور پرداخت مبلغ مذکور به دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم افزار و صنایع خلاق وزارت مربوطه ارسال شده است.

وی توضیح داد: در همین راستا و در انجام تکالیف بازرسی استان و به منظور صحت سنجی محل فعالیت تولیدی یاد شده، سربازرس گروه تولیدی بازرسی کل و مسئولین اداره کل صمت استان فارس از آدرس ذکر شده در پروانه بهره برداری بازدید به عمل آوردند و مشخص شد خط تولیدی وجود نداشته، بلکه در محل یاد شده گاهی اوقات رنگ آمیزی قطعات فلزی انجام می‌شود.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های تکمیلی و پیگیری‌های مستمر و با توجه به احراز صوری بودن شرکت یاد شده، به منظور ممانعت از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری سهمیه‌ای ارزی و لغو صدور پروانه بهره برداری شرکت مذکور، طی مکاتبه با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم افزار و صنایع خلاق وزارت صمت پیشنهاد داده شد که تخصیص ارز به آن واحد تولیدی کان لم یکن اعلام شود.

میرمحمدی افزود: با توجه به اینکه در پروانه بهره برداری شرکت مذکور به صراحت بیان شده است که این واحد تولیدی به عملیات تولید انبوه در سه شیفت دست یافته که چنین موضوعی صحت نداشت لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، به مدیرکل صمت استان پیشنهاد ابطال پروانه بهره برداری نامبرده ارائه گردید.

سخنگوی سازمان بازرسی افزود: پس از اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی بازرسی کل استان فارس، اداره کل صمت این استان در راستای اجرای پیشنهاد این بازرسی عنوان داشت که به علت عدم توان تولید در مکان مندرج در پروانه بهره‌برداری، تذکر و ارشاد لازم صورت پذیرفته و نیز با توجه به اینکه واحد نامبرده از ویژگی‌های ضروری واحد تولیدی برخوردار نبوده، پروانه بهره‌برداری آن واحد در سامانه هماهنگ ابطال شد.

وی در پایان گفت: همچنین درخواست سهمیه ارزی که توسط متقاضی در پورتال سامانه جامع تجارت ثبت گردیده بود، ابطال و مراتب به منظور کان لم یکن کردن مفاد نامه به مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برق و الکترونیکی وزارت متبوع اعلام شد.