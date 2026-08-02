عامل تیراندازی در یک پرونده اختلاف خانوادگی که زنی را در محدوده عباس‌آباد تهران هدف گلوله قرار داده بود، در عملیاتی غافلگیرانه توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد کبودتبار، سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت، با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی به یک زن در محدوده عباس‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۰۴ عباس‌آباد قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی، تیم عملیاتی پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم وارد عمل شد.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از حضور متهم در محل اختفای وی، با رعایت اصل غافلگیری وارد عمل شدند و موفق شدند متهم را بدون ایجاد خسارت جانی یا مالی دستگیر کنند.

سرهنگ کبودتبار ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح گرم، یک خشاب حاوی فشنگ جنگی و شش قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اعترافات اولیه متهم اظهار کرد: متهم در جریان بازجویی‌ها به تیراندازی اعتراف کرد و عنوان داشت که در پی اختلافات خانوادگی، همسر خود را در منزل مادرزنش در محدوده عباس‌آباد از ناحیه پا هدف گلوله قرار داده است.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: متهم همچنین مدعی شد سلاح گرم مورد استفاده را یک روز پیش از وقوع حادثه از فردی ناشناس در محدوده میدان راه‌آهن خریداری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و انجام هماهنگی‌های قضایی، متهم برای ادامه رسیدگی، شناسایی ابعاد مختلف پرونده و انجام تحقیقات تخصصی، به پلیس تخصصی سازمان اطلاعات فراجا تحویل شد.

توصیه‌های پلیس به شهروندان

پلیس تأکید کرد هرگونه حمل، نگهداری و استفاده از سلاح بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

همچنین از شهروندان خواسته شد در صورت بروز اختلافات خانوادگی، از هرگونه رفتار خشونت‌آمیز پرهیز کرده و برای حل اختلاف از مسیر‌های قانونی، مشاوره و خدمات حمایتی استفاده کنند.

پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از نگهداری یا خرید و فروش سلاح غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع حوادث مشابه و تهدید امنیت عمومی پیشگیری شود.

برچسب ها: پلیس پایتخت ، متهم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خانواده ها نباید دخالت کنن

متاسفانه تازگی خیلی دخالت میکنن

زن و شوهر باید مشکل و حل کنن هدف ازدواج هم اینه
نه مشکل و جار بزنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
اختلافات رو کی باید حل کنه ؟؟؟؟
۱
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
عباس آباد کجاست ! منظورتون شهید بهشتی ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
چه وضع بدی شده است.
۱
۷
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