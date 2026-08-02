باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر یکشنبه در جریان بازدید از مرز بینالمللی شلمچه، از روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی ابراز رضایت کرد و اظهار کرد: در مرز شلمچه هماهنگیهای درونبخشی و برونبخشی در حوزه بهداشت و درمان بهخوبی انجام شده است.
وی مرکز درمانی شهید سلیمانی را یکی از نقاط قوت دانشگاه علوم پزشکی آبادان برشمرد و افزود: این مرکز با برخورداری از تجهیزات مناسب و نیروهای متخصص و مجرب، خدمات مطلوبی به زائران ارائه میدهد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با تقدیر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، گفت: حرکت دانشگاه به سمت خودکفایی در تامین نیروی انسانی از ظرفیتهای بومی، اقدامی ارزشمند است که ضمن کاهش وابستگی به نیروهای اعزامی سایر استانها، موجب پایداری خدمات در شرایط خاص خواهد شد.
میعادفر ادامه داد: امسال با وجود افزایش شمار زائران، خدمات درمانی با استفاده از حدود نیمی از ظرفیت نیروهای بروندانشگاهی نسبت به سال گذشته ارائه میشود که نشاندهنده مدیریت مناسب و ارتقای توان داخلی دانشگاه است.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: زائران زمان سفر خود را مدیریت کنند و با کوتاه کردن مدت اقامت، امکان بهرهمندی سایر مشتاقان از زیارت را فراهم آورند تا روند خدمترسانی نیز با کیفیت مطلوب ادامه یابد.
وی با اشاره به گرمای هوا و خستگی زائران هنگام بازگشت، بیان کرد: زائران پیش از آغاز مسیر بازگشت، در مواکب و مسیر استراحت کافی داشته باشند، غذای مناسب مصرف کنند و پس از بازیابی توان جسمی، راهی مقصد شوند تا از بروز حوادث رانندگی و مشکلات ناشی از خستگی جلوگیری شود.
میعادفر با اشاره به تجهیز داروخانهها به تمامی داروهای مورد نیاز، از وجود هماهنگی بسیار خوب میانبخشی و درونبخشی در این مسیر خبر داد.