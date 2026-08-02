سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از اعزام ۱۰۵ نیروی امدادی به کاظمین و ارائه خدمات گسترده تخصصی، عمومی و دارویی به زائران حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - محمدپور سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هلال احمر یک نهاد غیردولتی است که تکالیف و مأموریت‌های متعددی از جمله امدادرسانی در تصادفات و حوادث طبیعی و غیرطبیعی بر عهده دارد.

او افزود: در ۲۶ نقطه از استان پایگاه امداد و نجات ثابت داریم؛ امسال ۵ پایگاه موقت جاده‌ای نیز ایجاد کردیم که مشغول رسیدگی به حوادث جاده‌ای هستند.

محمدپور بیان کرد: در چهار ماهه ابتدایی پارسال و امسال حوادث دلخراشی رخ داد که باعث نگرانی ماست؛ در چهار ماهه نخست پارسال ۴۶۴ عملیات امداد انجام دادیم که امسال به ۵۷۳ مورد رسیده است؛ یعنی عملاً ۲۳ درصد افزایش عملیات‌های امداد و نجات نسبت به پارسال داشته‌ایم؛ البته در بحث حوادث جاده‌ای، پارسال در مدیریت ۳۶۲ تصادف و امسال در ۳۶۳ تصادف مشارکت داشتیم.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: ۷۸ درصد از حوادث پارسال، ترافیکی بوده و امسال به ۶۳ درصد رسیده است، ولی عملاً فوتی‌ها و تصادفات کاهش پیدا نکرده است؛ ۶۶ فوتی در صحنه توسط هلال احمر انتقال داده شده که ۲۷ مورد آن مشمول عملیات رهاسازی بوده است؛ همچنین ۹۲۵ مصدوم، ۱۴ مصدوم سرپایی و ۲۵ نجات فنی داشته‌ایم.

او عنوان کرد: توان فنی ما نسبت به قبل افزایش یافته است؛ پارسال تیم‌های عملیاتی که وارد حوزه حوادث شدند ۸۳۷ تیم بودند که امسال به ۱۵۹۲ تیم رسیده است و بخشی از این افزایش برای تجمعات و حضور مردم در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس بوده است.

محمدپور تصریح کرد: پارسال ۱۵ دستگاه تویوتا، ۱۳ خودرو سواری و ۴ آمبولانس به تجهیزات هلال احمر استان اضافه شده است که ارزش اعتباری آن حدود ۲ همت است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، ۳۵۰ نیروی آموزش‌دیده هلال احمر استان در صحنه حضور داشتند و مسئولیت شلوغ‌ترین مسیر در مشهد را بر عهده گرفتند؛ همچنین در بحث خدمات‌رسانی به زائرین اربعین حسینی، هلال احمر برای پنجمین سال، وظیفه مأموریت بهداشتی در کاظمین را بر عهده دارد؛ از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفت و مجموعاً ۱۰۵ نیروی انسانی اعزام شدند که تا پریشب ۳۰ هزار خدمت شامل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ویزیت عمومی، ۴ هزار خدمات پرستاری، ۱۳ هزار نسخه دارویی و ۱۱۰۰ ویزیت تخصصی به زائرین ارائه کرده‌اند.