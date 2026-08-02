سرپرست فدراسیون بسکتبال با تأکید بر شانس مدال‌آوری تیم‌های ملی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، از هزینه ۱۰ میلیارد تومانی بازسازی سالن زنده‌یاد محمود مشحون و برنامه ساخت یک سالن مدرن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی-جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، در حاشیه بازدید مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک از روند بازسازی سالن زنده‌یاد محمود مشحون، درباره وضعیت تیم‌های ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: مدال‌آوری در ورزش‌های تیمی با رشته‌های انفرادی تفاوت دارد و عوامل مختلفی از جمله استفاده برخی تیم‌ها از بازیکنان تابعیت‌گرفته، سطح رقابت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: با این وجود، تیم‌های ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان و آقایان و همچنین تیم ملی بسکتبال پنج‌نفره مردان از کیفیت لازم برای حضور در بازی‌های آسیایی برخوردار هستند و اگر چنین شرایطی وجود نداشت، قطعاً اعزام نمی‌شدند. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیز با بررسی شرایط فنی، به این جمع‌بندی رسیدند که هر سه تیم شانس کسب مدال دارند.

داوری در ادامه درباره عدم اعزام تیم ملی بسکتبال پنج‌نفره بانوان به ناگویا گفت: تصمیم بر این اساس گرفته شد که شانس مدال‌آوری این تیم پایین ارزیابی شده بود، هرچند شخصاً در این خصوص دیدگاه متفاوتی دارم.

سرپرست فدراسیون بسکتبال همچنین درباره بازسازی سالن زنده‌یاد محمود مشحون اظهار داشت: این سالن در جریان جنگ اخیر آسیب‌های جدی دیده بود و برای بازسازی آن حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد. با وجود قدمت بالای این مجموعه، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در آینده نزدیک عملیات ساخت یک سالن مدرن و استاندارد را آغاز کنیم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جواد داوری ، بسکتبال
خبرهای مرتبط
اعلام آمادگی مهگل/ لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید ۱۲ تیمی شد
داوری: هدف ما کسب سهمیه جام جهانی و تکمیل چرخه نسل‌سازی است
با 5 گارد هم می‌شود بازی کرد!
داوری: تمرکزم روی بازی‌های دانشگاه است/ ابوالفضل عالی بود
داوری رئیس فدراسیون بسکتبال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
۹ مدال جهانی در دستان تکواندوکاران هانمادانگ
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اقتدار تکین موتورز در ساحل آق‌قلا؛ قهرمان جام جاوید مشخص شد
باژرنگ: به ۶۰ درصد آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی رسیدیم
آخرین اخبار
۹ مدال جهانی در دستان تکواندوکاران هانمادانگ
اقتدار تکین موتورز در ساحل آق‌قلا؛ قهرمان جام جاوید مشخص شد
باژرنگ: به ۶۰ درصد آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی رسیدیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اعلام آمادگی مهگل/ لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید ۱۲ تیمی شد
هشدار سازمان لیگ والیبال به باشگاه‌های بدهکار لیگ برتر مردان
شکست تیم ملی جوانان مقابل ذوب‌آهن