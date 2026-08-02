باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی-جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، در حاشیه بازدید مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک از روند بازسازی سالن زندهیاد محمود مشحون، درباره وضعیت تیمهای ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: مدالآوری در ورزشهای تیمی با رشتههای انفرادی تفاوت دارد و عوامل مختلفی از جمله استفاده برخی تیمها از بازیکنان تابعیتگرفته، سطح رقابتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: با این وجود، تیمهای ملی بسکتبال سهنفره بانوان و آقایان و همچنین تیم ملی بسکتبال پنجنفره مردان از کیفیت لازم برای حضور در بازیهای آسیایی برخوردار هستند و اگر چنین شرایطی وجود نداشت، قطعاً اعزام نمیشدند. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیز با بررسی شرایط فنی، به این جمعبندی رسیدند که هر سه تیم شانس کسب مدال دارند.
داوری در ادامه درباره عدم اعزام تیم ملی بسکتبال پنجنفره بانوان به ناگویا گفت: تصمیم بر این اساس گرفته شد که شانس مدالآوری این تیم پایین ارزیابی شده بود، هرچند شخصاً در این خصوص دیدگاه متفاوتی دارم.
سرپرست فدراسیون بسکتبال همچنین درباره بازسازی سالن زندهیاد محمود مشحون اظهار داشت: این سالن در جریان جنگ اخیر آسیبهای جدی دیده بود و برای بازسازی آن حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد. با وجود قدمت بالای این مجموعه، برنامهریزی کردهایم تا در آینده نزدیک عملیات ساخت یک سالن مدرن و استاندارد را آغاز کنیم.