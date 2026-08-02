باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی با بیان اینکه هدف از ایجاد شهرهای جدید، ایجاد ظرفیتهای جدید سکونتی متناسب با اولویتهای کشور است، افزود: وزارت راه و شهرسازی از طریق ایجاد شهرهای جدید به دنبال ایجاد ظرفیتهای جدید سکونتی در مشارکت با بخش خصوصی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ایجاد شهرهای جدید منطبق با جهتگیری آمایش سرزمین و تمرکز بر نواحی ساحلی جنوب و مناطق مرزی است، توضیح داد: ایجاد ۶ شهر جدید در مرزهای شمالی و جنوبی ایران در برنامه است که بخشی از آنها در مرحله طراحی است و برخی به مرحله احداث رسیدهاند.
ملکی ادامهداد: جمعیتپذیری این شهرهای جدید حدود یک میلیون نفر و مساحت اراضی آنها بیش از ۳۸ هزار هکتار است.
به گفته ملکی، ساخت نخستین شهر جدید مرزی که احداث آن در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده، اکنون در مرحله تهیه طرح جامع است که شهر جدید آلاگل در منطقه اینچهبرون در استان گلستان با جمعیتپذیری ۱۰۰ هزار نفر و به مساحت ۱۴۰۰ هکتار است. اسناد مالکیت این شهر جدید نیز به نام شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است.
وی در ادامه به ایجاد شهرهای جدید سواحل جنوبی اشاره کرد و گفت: در سواحل جنوبی کشور نیز توسعه پنج شهر جدید در دستور کار قرار دارد که این شهرها شامل شهرهای جدید تیس، مکران، مکران مرکزی، کوشک و خلیجفارس در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.
ملکی، ظرفیت جمعیتپذیری این پنج شهر در مناطق ساحلی جنوب را ۹۰۰ هزار نفر و وسعت آنها را حدود ۳۷ هزار هکتار عنوان کرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، شهر جدید تیس در مرحله اجرایی، شهرهای جدید مکران، مکران مرکزی و کوشک دارای مصوبه مکانیابی و امکانسنجی شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و در مراحل تهیه و تصویب طرح جامع قرار دارند. همچنین شهر جدید خلیج فارس نیز مرحله مکانیابی و امکان سنجی را در استان پشت سر گذاشته است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی