باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی با بیان اینکه هدف از ایجاد شهر‌های جدید، ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتی متناسب با اولویت‌های کشور است، افزود: وزارت راه و شهرسازی از طریق ایجاد شهر‌های جدید به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتی در مشارکت با بخش خصوصی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ایجاد شهر‌های جدید منطبق با جهت‌گیری آمایش سرزمین و تمرکز بر نواحی ساحلی جنوب و مناطق مرزی است، توضیح داد: ایجاد ۶ شهر جدید در مرز‌های شمالی و جنوبی ایران در برنامه است که بخشی از آنها در مرحله طراحی است و برخی به مرحله احداث رسیده‌اند.

ملکی ادامه‌داد: جمعیت‌پذیری این شهر‌های جدید حدود یک میلیون نفر و مساحت اراضی آنها بیش از ۳۸ هزار هکتار است.

ایجاد شهر جدید «آلاگل» در منطقه مرزی اینچه‌برون

به گفته ملکی، ساخت نخستین شهر جدید مرزی که احداث آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده، اکنون در مرحله تهیه طرح جامع است که شهر جدید آلاگل در منطقه اینچه‌برون در استان گلستان با جمعیت‌پذیری ۱۰۰ هزار نفر و به مساحت ۱۴۰۰ هکتار است. اسناد مالکیت این شهر جدید نیز به نام شرکت عمران شهر‌های جدید صادر شده است.

۵ شهر جدید در مرز‌های جنوبی کشور احداث می‌شود

وی در ادامه به ایجاد شهر‌های جدید سواحل جنوبی اشاره کرد و گفت: در سواحل جنوبی کشور نیز توسعه پنج شهر جدید در دستور کار قرار دارد که این شهر‌ها شامل شهر‌های جدید تیس، مکران، مکران مرکزی، کوشک و خلیج‌فارس در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.

ملکی، ظرفیت جمعیت‌پذیری این پنج شهر در مناطق ساحلی جنوب را ۹۰۰ هزار نفر و وسعت آنها را حدود ۳۷ هزار هکتار عنوان کرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، شهر جدید تیس در مرحله اجرایی، شهر‌های جدید مکران، مکران مرکزی و کوشک دارای مصوبه مکان‌یابی و امکان‌سنجی شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و در مراحل تهیه و تصویب طرح جامع قرار دارند. همچنین شهر جدید خلیج فارس نیز مرحله مکان‌یابی و امکان سنجی را در استان پشت سر گذاشته است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی