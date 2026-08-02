باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز یکشنبه پس از موج اخیر حملات روسیه، خواستار اعمال تحریم علیه شرکتهای دفاعی بیشتری از روسیه شد.
زلنسکی در پیام خود در تلگرام اعلام کرد: «بخش قابلتوجهی از شرکتهای روسی که از این حملات حمایت میکنند و قطعات پهپادها، موشکها و بمبهای هدایتشونده را تولید میکنند، هنوز مشمول تحریم نشدهاند.» وی افزود که «باید بر هر حلقه از زنجیره صنعت دفاعی فشار وارد شود» و تأکید کرد که «تحریمها باید گسترش یافته و مؤثر شوند.»
به گفتهٔ زلنسکی، روسیه در هفتهٔ گذشته به ۱۶ منطقهٔ اوکراین حمله کرده و حدود ۱٬۹۰۰ پهپاد، نزدیک به ۱٬۶۰۰ بمب هوایی هدایتشونده و ۱۴۴ موشک از انواع مختلف پرتاب کرده است که به بیش از ۱٬۵۰۰ ساختمان آسیب رسانده است. او همچنین گفت که بمبهای هوایی روسیه امروز به منطقهٔ سومی اصابت کرده است، در حالی که یک حملهٔ پهپادی در برواری باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر شده است.
منبع: رویترز