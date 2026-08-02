باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی باوی گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی منجر به تیراندازی و جرح ۲ نفر از شهروندان در یکی از روستاهای شهرستان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی عنافچه بلافاصله در محل حاضر شدند و ضمن برقراری نظم و امنیت، تعداد ۹ نفر از عاملان اصلی نزاع را دستگیر و از طرفین درگیری ۲ قبضه سلاح شکاری بکاررفته در صحنه درگیری کشف کردند.

سرهنگ شیخی سعید در ادامه تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس، ۲ قبضه سلاح شکاری که در صحنه درگیری بکاررفته بود، در منزل منازعان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی ضمن هشدار به مجرمان و هنجارشکنان، خاطرنشان کرد: متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند.

زندان پایان راه ۲ سارق حرفه‌ای در شهرستان خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمان در سطح شهرستان با شیوه و شرگرد مشترک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت خاص در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پلیس با انجام تحقیقات و گشت های محسوس و نامحسوس ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در ۲ عملیات منسجم و هماهنگ در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد، گفت: پس از مواجهه با شواهد و ادله لب به اعتراف گشود و صراحتا به ۱۳ فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمان اعتراف کردند.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

پایان کار سارق اماکن خصوصی در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: به دنبال اعلام وقوع سرقت اماکن خصوصی در یکی از مناطق این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی هویت و محل اختفای سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی او را در زمین‌گیر و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به کشف اموال سرقتی از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: فرد دستگیر شده در تحقیقات پلیس به ۳ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

اجرای طرح امنیت محله محور در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: طرح ارتقاء امنیت محله محور با محوریت دستگیری محکومان متواری در مناطق آلوده این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس در اجرای این طرح تعداد ۳۵ نفر متهم شامل: ۲۲ محکوم متواری، ۶ نفر عامل تیراندازی، ۶ نفر خُرده فروش مواد مخدر و یک نفر حامل سلاح غیر مجاز را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر بیان داشت: در این طرح ۲ قبضه سلاح جنگی فاقد مجوز، مقدار ۳۲ گرم انواع مواد مخدر و یک فقره تیراندازی غیرمجاز کشف و تعداد ۴۵ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، مدارک و پلاک مخدوش توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ خوشناموند خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

انهدام باند جعل و کلاهبرداری در مینوشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری با ترفند اسکناس جعلی در، موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی بخش مینو قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با همکاری پلیس آگاهی پس از تحقیقات فنی اعضای باند ۳ نفره جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در سه عملیات منسجم و هماهنگ آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی در ادامه گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اسکناس جعلی کشف و در تحقیقات تکمیلی و پس از مواجهه با شاکی صراحتا به یک فقره کلاهبرداری به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده با قرار مناسب روانه زندان شدند.

دستگيري سارق حرفه‌ای تجهیزات مخابرات در گتوند

سرهنگ نصیر ابدالی فرد فرمانده انتظامی گتوند گفت: در پی وقوع سرقت سيم و جعبه باکس مخابرات در برخی مناطق شهرستان گتوند، دستگيری سارق در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی بيان داشت: ماموران پليس با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند یک سارق را حين سرقت شناسايی و با سرعت عمل او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند با اشاره به کشف مقادیری کابل و سیم برق سرقتی، افزود: سارق مذکور در تحقيقات بعمل آمده به سرقت جعبه های مخابرات اعتراف کرد.

سرهنگ ابدالی‌فرد اظهار داشت: متهم پس از تشکيل پرونده و تحويل به مرجع قضائی با قرار مناسب روانه زندان شد.

دستبند پلیس بر دستان سارق حرفه‌ای ویلا‌ باغ‌ها و منازل در اندیمشک

سرهنگ سید شمس اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ویلا‌باغ‌ها و منازل در شهر آزادی اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه بابک قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، هویت یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۳ فقره سرقت از ویلا‌باغ‌ها و منازل اعتراف کرد، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، تجهیز منازل و ویلا‌باغ‌ها به تجهیزات حفاظتی و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.

دستگيري سارقین محتويات خودرو در شوش

سرهنگ صالح مطهری راد فرمانده انتظامي شوش گفت: در پي وقوع سرقت محتويات خودرو در اين شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پلیس با کار تخصصی و اقدامات پليسی ۲ سارق را در اين رابطه شناسايی و با هماهنگی قضائی در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.

سرهنگ مطهری‌راد در ادامه بيان داشت: متهمان در تحقيقات تکميلی پليس تاکنون به ۶ فقره سرقت محتوبات خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شوش با بيان اينکه متهمان پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضائي شدند، خاطر نشان کرد: پليس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتكاب جرم، آرامش و آسايش مردم را مختل کنند.

منبع: پلیس خوزستان