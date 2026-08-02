باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو، در حاشیه بازدید مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیمهای ملی ووشو، با اشاره به جایگاه این رشته در بازیهای آسیایی اظهار کرد: ووشو همواره یکی از رشتههای موفق ایران در بازیهای آسیایی بوده و در دوره گذشته هانگژو نیز بیشترین تعداد مدال را برای کاروان کشورمان به ارمغان آورد. همچنین از نظر تعداد مدال طلا، پس از کشتی، دومین فدراسیون موفق ایران بودیم.
وی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی به ناگویا گفت: برای این دوره، جوانترین تیم تاریخ ووشو را راهی یک رویداد بزرگ میکنیم. ملیپوشان ما با وجود سن پایین، تجربه حضور در مسابقات جهانی، رقابتهای بینالمللی و ردههای پایه را در کارنامه دارند و زیر نظر کادری مجرب متشکل از قهرمانان جهان تمرین میکنند. امیدواریم هر ۱۲ نماینده ایران با عملکردی درخشان، پرچم کشورمان را در ناگویا به اهتزاز درآورند.
رئیس فدراسیون ووشو درباره برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی افزود: برای نخستین بار پیش از بازیهای آسیایی، ملیپوشان را در دو تورنمنت معتبر بینالمللی به میدان فرستادیم. تیم ملی ساندا در رقابتهای سطح بالای چین با حضور تیمهایی از چین، هنگکنگ و ماکائو شرکت کرد و موفق شد از میان ۱۲ تیم حاضر، چهار مدال طلا و چهار مدال نقره کسب کند.
وی ادامه داد: در بخش تالو نیز در جام جهانی، که معتبرترین رویداد این رشته محسوب میشود، حضور داشتیم و نتایج ارزشمندی به دست آوردیم. این مسابقات نقش مهمی در افزایش تجربه ملیپوشان داشت و امیدواریم تا زمان آغاز بازیهای آسیایی، روند آمادهسازی به بهترین شکل ادامه پیدا کند.
صدیقی در پاسخ به درخواست مریم هاشمی، سرمربی تیم ملی ساندا بانوان، برای اعزام کاروان ایران به حرم مطهر امام رضا (ع) پیش از سفر به ناگویا گفت: امیدوارم این فرصت برای همه اعضای کاروان ورزشی ایران فراهم شود تا با روحیهای مضاعف و دعای خیر مردم راهی این مسابقات شوند.
رئیس فدراسیون ووشو همچنین درباره حواشی اخیر مربوط به خواهران منصوریان اظهار داشت: موضوع، اختلاف شخصی با من نیست؛ اتفاقی رخ داد که برای خانواده ووشو و ورزش ایران، بهویژه بانوان ورزشکار، خوشایند نبود. این پرونده از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن بررسیها، نتایج به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
وی درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون سهمخواهی خواهران منصوریان نیز گفت: فدراسیون همواره تلاش کرده عدالت را در تصمیمگیریها رعایت کند و شرایط یکسانی برای همه ورزشکاران و مربیان فراهم باشد. اکنون مهمترین موضوع، حفظ تمرکز تیم ملی و کسب بهترین نتایج در ناگویاست.
صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: خواسته جامعه ووشو و مردم، بررسی دقیق اتفاقات اخیر و روشن شدن ابعاد آن است. این روند در حال انجام است و اکنون تمام تمرکز ما روی موفقیت ملیپوشان در بازیهای آسیایی ناگویاست. امیدواریم با اتحاد، همدلی و حمایت مردم، ووشو بار دیگر یکی از پرافتخارترین رشتههای کاروان ایران باشد.