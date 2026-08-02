باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی و افزایش تردد در پایانه‌های مرزی، معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از برنامه‌ریزی‌های جامع برای مدیریت تردد و رفاه حال زائران خبر داد.

علی خانقایی، معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های چند ماهه این سازمان بر اساس تجربیات سال‌های گذشته و نظرسنجی از زائران، اظهار داشت: اولویت اصلی ما در پایانه‌های مرزی، فراهم کردن محیطی آرام و مناسب با توجه به شرایط گرمای شدید هوا است. بدین منظور، تمرکز ویژه‌ای بر تجهیز سالن‌های مسافری و تقویت سیستم‌های سرمایشی صورت گرفته تا تشریفات قانونی ورود و خروج زائران در شرایط بهتری انجام شود.

مدیریت روزهای اوج تردد (پیک)

خانقایی با بیان اینکه با توجه به حجم بالای بازگشت زائران در روزهای منتهی به اربعین، تمهیدات ویژه‌ای برای ایام پیک در نظر گرفته شده است، افزود: علاوه بر گیت‌های اصلی، گیت‌های رزرو نیز پیش‌بینی شده‌اند تا در زمان اوج تردد، با استقرار نیروهای عملیاتی، خدمات‌رسانی به زائران بدون وقفه ادامه یابد.

پایانه مرزی مهران؛ کانون اصلی بازگشت زائران

معاون فنی سازمان راهداری با تأکید بر اینکه مرز مهران اصلی‌ترین کانون تردد زائران است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد زائران از این مرز وارد کشور شوند، تصریح کرد: برای کاهش خستگی زائران پس از طی مسافت‌های طولانی، در پایانه «برکت» (جوار پایانه شهید سلیمانی)، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌طور کامل مستقر شده است تا زائران در کمترین زمان ممکن به اقصی‌نقاط کشور منتقل شوند.

توصیه به زائران برای سفر برنامه‌ریزی‌شده

خانقایی ضمن تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی، از زائران خواست تا سفر خود را با مدیریت زمان انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: سفر برنامه‌ریزی‌شده علاوه بر رفاه حال زائران، به سازمان راهداری کمک می‌کند تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی را دقیق‌تر بر اساس درخواست‌ها و نیازهای ثبت‌شده در سیستم مهیا کند تا زائران در هنگام بازگشت با کمترین مشکل مواجه شوند.