معاون راه و شهرسازی استان لرستان با حضور در محل اجرای پل روستای دارایی خرم‌آباد، از آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه بازدید کرد و بر تسریع در روند اجرای آن با رعایت کامل استاندارد‌های فنی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مهندس درویشیان، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان در جریان بازدید از پروژه پل روستای دارایی خرم‌آباد، روند پیشرفت عملیات اجرایی و مسائل فنی و اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد. 

پل روستای دارایی با طول ۸۸ متر در چهار دهانه ۲۲ متری در حال احداث است و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. 

این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی تردد، تسهیل دسترسی ساکنان روستا‌های اطراف به مرکز شهرستان خرم‌آباد و توسعه متوازن مناطق روستایی در دست اجراست. 

با بهره‌برداری از این پل، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد اهالی، زمان سفر و هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافته و دسترسی ایمن و پایدار به مرکز شهرستان برای ساکنان منطقه فراهم خواهد شد. 

پل روستای دارایی از جمله طرح‌های مهم عمرانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان لرستان در شهرستان خرم‌آباد است که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان ایفا خواهد کرد.

برچسب ها: پل ، لرستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
سلام راههای اتوبانها خوبه توسعه شهرها از حالت عبوری خارج به هم نزدیکتر سن توسعه ریلی هوایی هم خوبه
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