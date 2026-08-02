باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس درویشیان، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان در جریان بازدید از پروژه پل روستای دارایی خرم‌آباد، روند پیشرفت عملیات اجرایی و مسائل فنی و اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد.

پل روستای دارایی با طول ۸۸ متر در چهار دهانه ۲۲ متری در حال احداث است و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی تردد، تسهیل دسترسی ساکنان روستا‌های اطراف به مرکز شهرستان خرم‌آباد و توسعه متوازن مناطق روستایی در دست اجراست.

با بهره‌برداری از این پل، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد اهالی، زمان سفر و هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافته و دسترسی ایمن و پایدار به مرکز شهرستان برای ساکنان منطقه فراهم خواهد شد.

پل روستای دارایی از جمله طرح‌های مهم عمرانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان لرستان در شهرستان خرم‌آباد است که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان ایفا خواهد کرد.