معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی و فرابخشی است، گفت: راهبرد استان حرکت به سمت توسعه پایدار از پایین‌ترین سطوح اجرایی، تقویت نظارت میدانی و ارزیابی دقیق آثار زیست‌محیطی پروژه‌ها پیش از اجراست.

باشگاه خبرنگاران  جوان  - عطالله اکبری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان که با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد؛ با تأکید بر اهمیت ارزیابی و نظارت بر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن انجام تکالیف قانونی خود، مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال محیط زیست داشته باشند و اجرای پروژه‌ها با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی همراه باشد.

وی ادامه داد: نگاه استان این است که موضوع محیط زیست صرفاً در سطح ستادی دنبال نشود، بلکه در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اجرایی از پایین‌ترین سطوح تا مدیران استانی مورد توجه قرار گیرد و هر پروژه پیش از اجرا از منظر آثار زیست‌محیطی، منابع طبیعی و پیامد‌های منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خاطرنشان کرد: رویکرد استان، تقابل میان توسعه و محیط زیست نیست؛ بلکه تلاش می‌شود مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی در چارچوب ظرفیت‌های سرزمینی و با حفظ سرمایه‌های طبیعی منطقه دنبال شود.

اکبری با اشاره به ضرورت تقویت نظام پایش و ارزیابی افزود: نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها، بررسی دقیق پروژه‌ها و توجه به آثار بلندمدت تصمیمات اجرایی، از ارکان مدیریت صحیح سرزمین است. 

وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی استان اظهار کرد: این استان به واسطه گستردگی سرزمینی، تنوع اقلیمی، برخورداری از سواحل مکران، مناطق بیابانی، تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های متنوع، نیازمند رویکردی دقیق و مسئولانه در حوزه محیط زیست است.

معاون عمرانی استاندار افزود: استمرار خشکسالی، کاهش منابع آبی، پدیده گردوغبار و شکنندگی برخی اکوسیستم‌های طبیعی، ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به مسئولیت‌های زیست‌محیطی خود را افزایش داده است.

اکبری اظهار کرد: محیط زیست یک موضوع بخشی و محدود به یک دستگاه خاص نیست، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار مسئولیت‌های خود باشند تا توسعه‌ای متوازن، ماندگار و سازگار با ویژگی‌های اقلیمی سیستان و بلوچستان رقم بخورد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، عمرانی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
استاندار:
پروژه‌های گازرسانی سیستان و بلوچستان با ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است
پنج ناحیه طرح تفصیلی شهر چابهار مورد تصویب اعضاء قرار گرفت
کاهش ۶۳ درصدی تصادفات برون شهری استان مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
باد ۱۰۸ کیلومتری در زابل