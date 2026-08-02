باشگاه خبرنگاران جوان - عطالله اکبری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان که با حضور شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد؛ با تأکید بر اهمیت ارزیابی و نظارت بر طرحهای عمرانی و توسعهای استان، گفت: دستگاههای اجرایی باید ضمن انجام تکالیف قانونی خود، مسئولیتپذیری بیشتری در قبال محیط زیست داشته باشند و اجرای پروژهها با رعایت کامل الزامات زیستمحیطی همراه باشد.
وی ادامه داد: نگاه استان این است که موضوع محیط زیست صرفاً در سطح ستادی دنبال نشود، بلکه در فرآیند تصمیمگیریهای اجرایی از پایینترین سطوح تا مدیران استانی مورد توجه قرار گیرد و هر پروژه پیش از اجرا از منظر آثار زیستمحیطی، منابع طبیعی و پیامدهای منطقهای مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خاطرنشان کرد: رویکرد استان، تقابل میان توسعه و محیط زیست نیست؛ بلکه تلاش میشود مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی در چارچوب ظرفیتهای سرزمینی و با حفظ سرمایههای طبیعی منطقه دنبال شود.
اکبری با اشاره به ضرورت تقویت نظام پایش و ارزیابی افزود: نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها، بررسی دقیق پروژهها و توجه به آثار بلندمدت تصمیمات اجرایی، از ارکان مدیریت صحیح سرزمین است.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی استان اظهار کرد: این استان به واسطه گستردگی سرزمینی، تنوع اقلیمی، برخورداری از سواحل مکران، مناطق بیابانی، تالابها و زیستبومهای متنوع، نیازمند رویکردی دقیق و مسئولانه در حوزه محیط زیست است.
معاون عمرانی استاندار افزود: استمرار خشکسالی، کاهش منابع آبی، پدیده گردوغبار و شکنندگی برخی اکوسیستمهای طبیعی، ضرورت توجه جدی دستگاههای اجرایی به مسئولیتهای زیستمحیطی خود را افزایش داده است.
اکبری اظهار کرد: محیط زیست یک موضوع بخشی و محدود به یک دستگاه خاص نیست، بلکه همه دستگاههای اجرایی باید پای کار مسئولیتهای خود باشند تا توسعهای متوازن، ماندگار و سازگار با ویژگیهای اقلیمی سیستان و بلوچستان رقم بخورد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان