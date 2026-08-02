مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو روز شنبه اعلام کردند که دست‌کم ۵۰ زندانی از زندان لوبو در استان کاسای فرار کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مقامات روز شنبه اعلام کردند که دست‌کم ۵۰ زندانی از یک زندان در استان کاسای جمهوری دموکراتیک کنگو فرار کرده‌اند.

ژان تییاویوک وا تییاویوک، مسئول منطقه‌ای، گفت که زندانیان در طول شب از پنج‌شنبه به جمعه، خود را از زندان لوبو در منطقه مرکزی-جنوبی این کشور بیرون کشیده‌اند.

تییاویوک به خبرنگاران گفت: «کل زندان خالی شد. این یک فرار کاملاً برنامه‌ریزی‌شده بود، زیرا زندانیان قفل‌ها را باز نکردند.»

او گفت که به دخالت پرسنل امنیتی در این فرار مشکوک است که باعث شد همه زندانیان از زندان خارج شوند.

این مقام رسمی نگرانی خود را در مورد پیامد‌های امنیتی این حادثه ابراز کرد و گفت که در میان فراریان، بازداشت‌شدگانی نیز هستند که برای عموم خطرناک محسوب می‌شوند.

تییاویوک گفت که جست‌و‌جو آغاز شده است و همچنین سه قبضه تفنگ نیز در جریان فرار به سرقت رفته است.

او از ساکنان خواست تا هرگونه زندانی فراری را که در منطقه دیده می‌شود گزارش دهند و به مقامات در بازپس‌گیری آنها کمک کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: فرار زندانیان از زندان ، جمهوری کنگو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
مشکوک ب صهیونیم و سعودی باشین

برای سربازی گیری از اینا استفاده میکنن

همانطور ک تو داعش وارد کرده بودن
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