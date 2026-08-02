باشگاه خبرنگاران جوان - با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره صنایع پسکرانه‌ای، تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری احداث و بهره‌برداری از کارخانه روغن‌کشی و ذخیره‌سازی فله مایع خوراکی به روش BOT فی مابین اداره‌ کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و یک شرکت خصوصی به ارزش ۳۷ هزار میلیارد ریال به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، میزان سرمایه‌گذاری پروژه ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده و عملیات اجرایی آن طی ۹ ماه انجام خواهد شد.

مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده، این مجموعه با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در سال در بخش کارخانه روغن‌کشی و ۴۰ هزار تن ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی فله مایع خوراکی احداث خواهد شد و بهره‌برداری از آن در قالب قرارداد BOT صورت می‌گیرد.

این پروژه زمینه اشتغال ۶۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۸۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد و نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های صنعتی و لجستیکی بندر شهید بهشتی خواهد داشت.

هدف از اجرای این سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید کالاهای فله مایع خوراکی، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پسکرانه‌ای و افزایش ظرفیت‌های تجاری بندر شهید بهشتی چابهار عنوان شده است.

با بهره‌برداری از این طرح، بندر شهید بهشتی چابهار گام مهم دیگری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های بندری و تبدیل شدن به قطب تولید، فرآوری و توزیع کالاهای اساسی در منطقه برخواهد داشت.

منبع بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان