سرمربی تیم ملی ساندا بانوان با اعلام آمادگی ۸۰ درصدی ملی‌پوشان، تأکید کرد که تیم ایران با وجود جوانی و کم‌تجربگی، با تمام توان برای موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مریم هاشمی، سرمربی تیم ملی ساندا بانوان، در حاشیه بازدید مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی ووشو، درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی ملی‌پوشان اظهار داشت: با توجه به زمان باقی‌مانده تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا، تیم در حال حاضر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آمادگی را دارد و امیدواریم با ادامه برنامه‌های تمرینی و اردوها، ورزشکاران تا زمان اعزام به شرایط ایده‌آل برسند.

وی درباره شانس کسب مدال در ناگویا گفت: در بخش ساندا نمی‌توان پیش از مسابقات با قطعیت درباره مدال صحبت کرد، چرا که قرعه‌کشی و مسیر رقابت‌ها تأثیر زیادی در نتایج دارد. با این حال، به توانایی‌های فنی ملی‌پوشان اعتماد دارم. این تیم جوان و کم‌تجربه است، اما انگیزه و ظرفیت بالایی دارد.

هاشمی با تأکید بر تعهد تیم ملی برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی افزود: از طرف خودم و تمامی اعضای تیم این قول را می‌دهم که با بالاترین سطح آمادگی فنی و بهترین کیفیت ممکن راهی ناگویا شویم و برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنیم.

سرمربی تیم ملی ساندا بانوان همچنین درباره پیشنهاد برگزاری اردوی معنوی پیش از اعزام اظهار کرد: در کنار آمادگی فنی، علمی و جسمانی، توجه به مسائل روحی و معنوی ورزشکاران نیز اهمیت زیادی دارد. ورزشکاران ملی‌پوش الگو‌های جامعه هستند و حضور در فضایی معنوی می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه آنها کمک کند.

وی ادامه داد: امیدوارم شرایطی فراهم شود تا پیش از اعزام، ملی‌پوشان بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند و با آرامش، انگیزه و آمادگی ذهنی بیشتری در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور پیدا کنند.  

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برچسب ها: ووشو ، فدراسیون ووشو
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