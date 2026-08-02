کاپ نایب‌قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در پیکارهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، پس از پیگیری‌های مستمر فدراسیون به کشور بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از مثبت شدن تست دوپینگ کشتی‌گیر گرجستانی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و با اصلاح نتایج تیمی و تأیید اتحادیه جهانی کشتی، عنوان نایب‌قهرمانی جهان به‌صورت رسمی به تیم ملی کشتی آزاد ایران تعلق گرفت.

کاپ نایب‌قهرمانی تیم ایران، در حاشیه برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان که به میزبانی شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان در حال برگزاری است، به نماینده فدراسیون کشتی تحویل داده شد.

این کاپ پس از ورود به کشور، در موزه افتخارات کشتی ایران قرار گرفت.

برچسب ها: کشتی آزاد ، قهرمانی کشتی
خبرهای مرتبط
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ ایران نایب قهرمان شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان؛
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
سرود قهرمانی چمستان در پیکار‌های کشتی آزاد خردسالان غرب استان مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله ایران
۰
۰
پاسخ دادن
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
۹ مدال جهانی در دستان تکواندوکاران هانمادانگ
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اقتدار تکین موتورز در ساحل آق‌قلا؛ قهرمان جام جاوید مشخص شد
باژرنگ: به ۶۰ درصد آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی رسیدیم
آخرین اخبار
۹ مدال جهانی در دستان تکواندوکاران هانمادانگ
اقتدار تکین موتورز در ساحل آق‌قلا؛ قهرمان جام جاوید مشخص شد
باژرنگ: به ۶۰ درصد آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی رسیدیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اعلام آمادگی مهگل/ لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید ۱۲ تیمی شد
هشدار سازمان لیگ والیبال به باشگاه‌های بدهکار لیگ برتر مردان
شکست تیم ملی جوانان مقابل ذوب‌آهن