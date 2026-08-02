رئیس جهاددانشگاهی از اهدای جایزه ویژه و ملی این نهاد به خانواده شهید لاریجانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی از اهدای جایزه ویژه و ملی این نهاد به خانواده شهید لاریجانی خبر داد.

وی گفت: هر ساله جایزه ویژه‌ای به عنوان جایزه ملی به افراد و شخصیت‌های تأثیر گذار اهدا می‌شود. سال گذشته این جایزه به خانواده شهید طهرانچی و شهید فقهی اهدا شد که هر دو این عزیز با جهاددانشگاهی همراه بودند.

منتظری گفت: امسال و در روز ۱۸ مرداد در ویژه برنامه تاسیس جهاددانشگاهی این جایزه به خانواده شهید لاریجانی به دلیل شخصیت تاثیرگذار این شهید اهدا می‌شود.