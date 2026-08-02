رئیس جهاددانشگاهی از اهدای جایزه ویژه و ملی این نهاد به خانواده شهید لاریجانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی از اهدای جایزه ویژه و ملی این نهاد به خانواده شهید لاریجانی خبر داد.

وی گفت: هر ساله جایزه ویژه‌ای به عنوان جایزه ملی به افراد و شخصیت‌های تأثیر گذار اهدا می‌شود. سال گذشته این جایزه به خانواده شهید طهرانچی و شهید فقهی اهدا شد که هر دو این عزیز با جهاددانشگاهی همراه بودند.

منتظری گفت: امسال و در روز ۱۸ مرداد در ویژه برنامه تاسیس جهاددانشگاهی این جایزه به خانواده شهید لاریجانی به دلیل شخصیت تاثیرگذار این شهید اهدا می‌شود.

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، جایزه ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Bardia
۲۲:۰۰ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
آفرین بر جهاد دانشگاهی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
حقیقت که پنهان نمیشه....ملت همه چی رو خوب میدونن. اکبر عبدی روحت شاد‌.‌‌
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
شخصیتی بسیار دوست داشتنی که هیچ وقت از خاطره ها نمی رود
۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
چه فایده تا هستن بهشون تهمت میزنین وقتی شهید میشن عزیز میشن
۸
۵
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