باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی اظهار داشت: استان لرستان با تکیه بر ظرفیت کمنظیر باغات متمرکز انجیر سیاه در شهرستانهای پلدختر و معمولان، رتبه دوم تولید انجیر در جهان را پس از ترکیه به خود اختصاص داده است.
وی افزود: مزیت رقابتی ما نسبت به ترکیه، عرضه زودهنگام این محصول به بازار است که منجر به درآمدزایی بیشتر برای باغداران میشود.
صیادی با بیان اینکه این استان در تولید انجیر سیاه در سطح کشور بیرقیب است، تصریح کرد: وجود دو هزار و ۴۰۰ هکتار باغات متمرکز این محصول در پلدختر و معمولان، یک مزیت راهبردی برای تسهیل عرضه و تقاضا و مدیریت مطلوب بازاررسانی است و از سطوح زیرکشت انجیر سیاه در استان سالانه حدود ۴۵ هزار تن محصول برداشت میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: با توجه به فسادپذیری بالای انجیر که ماندگاری آن تنها به ۷۲ ساعت تا چند روز محدود میشود، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در راستای تکمیل زنجیرههای ارزش، از وظایف و برنامههای اولویتدار جهاد کشاورزی استان است.
وی ادامه داد: در همین راستا، تاکنون مجوزهایی برای ایجاد ظرفیت فرآوری ۱۰ هزار تن محصول صادر شده که شامل تولید انجیر خشک، سرکه انجیر و احداث سردخانههاست و بخشی از این طرحها فعال و بخش دیگر در مراحل اجرایی قرار دارند.
صیادی با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری، باغات انجیر استان از نظر منابع آبی با مشکلی مواجه نبودند، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی همواره در کنار بهرهبرداران بوده است، بهطوری که در سالهای مواجهه با کمآبی، تلاش کردیم مشکلات باغداران را تا حد امکان مرتفع کنیم.
منبع:"روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"