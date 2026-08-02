باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- فرشاد عربی، سرمربی تیم ملی تالو، در حاشیه بازدید مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی ووشو، حضور مسئولان ورزش کشور در تمرینات را عاملی مهم برای افزایش روحیه و انگیزه ملی‌پوشان دانست و گفت: حضور مسئولان و حمایت آنها انرژی مضاعفی به اعضای تیم می‌دهد و ما نیز با تمام توان تلاش می‌کنیم در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین عملکرد را داشته باشیم.

وی درباره روند آماده‌سازی تیم ملی اظهار کرد: اردو‌های تیم ملی از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تاکنون پنج مرحله اردو را پشت سر گذاشته‌ایم. سه مرحله دیگر تا زمان اعزام باقی مانده که مرحله ششم از فردا آغاز خواهد شد. در این مدت تمرینات منظم و هدفمندی برگزار شده و خوشبختانه ورزشکاران پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

سرمربی تیم ملی تالو با اشاره به حضور موفق ملی‌پوشان در جام جهانی اخیر گفت: در رقابت‌های جام جهانی تالو که هفدهم و هجدهم تیرماه برگزار شد، با سه نماینده شرکت کردیم که هر سه ورزشکار موفق به کسب مدال شدند و حاصل کار، دو مدال نقره و یک مدال برنز بود. البته بازی‌های آسیایی شرایط متفاوتی دارد و تمام تمرکز ما روی آماده‌سازی کامل برای ناگویاست.

عربی درباره ترکیب جوان تیم ملی عنوان کرد: میانگین سنی سه ملی‌پوش اعزامی حدود ۲۱ سال است؛ یک ورزشکار ۲۰ ساله و دو ورزشکار ۲۱ ساله داریم که با وجود سن پایین، طی سه سال اخیر تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی مختلف را کسب کرده‌اند. این نفرات مدال‌آور هستند و به توانایی آنها برای کسب نتیجه در ناگویا اعتماد داریم.

وی در پایان درباره تأثیر قانون معافیت سربازی برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی گفت: این موضوع را با ملی‌پوشان مطرح کرده‌ایم و آنها در جریان این امتیاز قرار دارند. کسب هر یک از مدال‌های طلا، نقره یا برنز می‌تواند مشمول این قانون شود و بدون شک این مسئله انگیزه ورزشکاران را برای موفقیت افزایش داده است. دو نفر از ملی‌پوشان ما نیز پیش از این به واسطه مدال‌های رده‌های جوانان و بزرگسالان از این امتیاز استفاده کرده‌اند.