باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - حجت سلطانی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان در نشست با اعضای هیئت ورزش‌های همگانی استان کرمان، با اشاره به ظرفیت گسترده این هیئت در ارتباط با اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: ورزش همگانی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مأموریتی دولت در ورزش است و به دلیل ارتباط مستقیم با عموم مردم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه ورزش همگانی باید به صورت منسجم ارائه شود، افزود: لازم است برنامه‌های اجراشده از ابتدای سال و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هیئت به صورت جدول زمان‌بندی‌شده تهیه و ارائه شود تا بتوانیم بر اساس آن برای ادامه مسیر تصمیم‌گیری کنیم.

سلطانی با تأکید بر ضرورت تدوین سند توسعه ورزش همگانی استان، گفت: انتظار داریم یک برنامه جامع سه‌ساله برای توسعه ورزش همگانی کرمان تدوین شود و تمامی کمیته‌ها با ارائه برنامه مشخص، مسیر فعالیت‌های خود را روشن کنند.

سالمندی سالم؛ ضرورتی برای آینده جامعه

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ورزش همگانی را توجه به ورزش سالمندان عنوان کرد و افزود: جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود و باید برای داشتن سالمندانی سالم و پویا برنامه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از دغدغه‌های امروز جامعه مربوط به بیماری‌ها، کم‌تحرکی و هزینه‌های ناشی از نگهداری سالمندان است و اگر بتوانیم با توسعه ورزش، سلامت دوران سالمندی را ارتقا دهیم، بخش زیادی از این مشکلات کاهش خواهد یافت.

سلطانی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در میان کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: برای عبور از چالش کم‌تحرکی باید فرهنگ ورزش و تحرک را از سنین پایین در ذهن کودکان نهادینه کنیم تا نسل آینده جامعه‌ای فعال‌تر و سالم‌تر داشته باشد.

احیای ورزش‌های محله‌ای با مینی‌فوتبال و رشته‌های نوین

وی همچنین به استقبال جامعه از طرح مینی‌فوتبال اشاره کرد و گفت: مردم از گذشته در کوچه‌ها و محله‌ها فوتبال بازی می‌کردند و این موضوع علاوه بر ایجاد نشاط، زمینه ارتباط اجتماعی را فراهم می‌کرد؛ امروز احیای این فضا‌ها با برنامه‌هایی مانند مینی‌فوتبال می‌تواند اتفاق مثبتی باشد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان پیشنهاد داد شرایط حضور بانوان در این رشته نیز فراهم شود و افزود: مینی‌فوتبال ورزشی است که هم می‌تواند در مسیر قهرمانی حرکت کند و هم نقش مهمی در سلامت و نشاط اجتماعی داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت رشته کراس‌فیت در استان کرمان، گفت: این رشته از ورزش‌هایی است که می‌تواند آمادگی جسمانی افراد را به شکل مطلوب ارتقا دهد و علاقه‌مندان زیادی دارد؛ باید از ظرفیت و تجربه فعالان این حوزه برای توسعه بیشتر آن استفاده شود.

ورزش؛ جایگزینی برای آسیب‌های اجتماعی در پارک‌ها

سلطانی با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش‌های تفریحی در فضا‌های عمومی، اظهار کرد: رشته‌هایی مانند فریزبی که امکان اجرا در پارک‌ها و فضا‌های شهری را دارند، می‌توانند جایگزین مناسبی برای برخی آسیب‌های اجتماعی باشند.

وی افزود: اگر بخواهیم با آسیب‌هایی مانند کم‌تحرکی و برخی رفتار‌های نادرست اجتماعی مقابله کنیم، باید گزینه‌های جذاب و سالم را در اختیار مردم قرار دهیم و ورزش می‌تواند بهترین جایگزین باشد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به ظرفیت بالای هیئت ورزش‌های همگانی، خاطرنشان کرد: این هیئت می‌تواند به مراکز مختلف از جمله مدارس، مجموعه‌های تجاری و فضا‌های عمومی ورود کند و با برنامه‌ریزی مناسب، اقشار بیشتری را درگیر فعالیت‌های ورزشی کند.

سلطانی در پایان خواستار فعال‌تر شدن تمامی کمیته‌های هیئت ورزش‌های همگانی شد و گفت: همه کمیته‌ها باید برنامه مشخص داشته باشند و از ظرفیت رشته‌های مختلف، حتی رشته‌های فکری و تفریحی، برای جذب مردم به سمت ورزش استفاده شود.

وی همچنین بر برگزاری جلسات تخصصی برای برنامه‌های پیش‌رو از جمله رویداد‌های ورزشی بزرگ، برنامه‌های مرتبط با کودک و تفاهم‌نامه‌های همکاری تأکید کرد و افزود: باید از هم‌اکنون برای مناسبت‌هایی مانند هفته ملی کودک برنامه‌ریزی کنیم تا شاهد اجرای برنامه‌های گسترده و اثرگذار باشیم.