باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که چند روز از پایان رقابت‌های هیجان‌انگیز هاکی چمنی پسران زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا می‌گذرد، کنفدراسیون هاکی آسیا پس از بررسی‌های دقیقِ آماری و عملکردی، لیست برترین‌های این دوره از مسابقات را به‌طور رسمی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش که به‌تازگی از سوی کمیته فنی کنفدراسیون هاکی آسیا واصل شده است، «محمدحسین سلمان‌زاده»، دروازه‌بان شایسته تیم ملی کشورمان، با ثبت عملکردی درخشان، عنوان «برترین دروازه‌بان مسابقات» را از آن خود کرد.

درخشش سلمان‌زاده در این رقابت‌ها نقش بسیار مؤثری در موفقیت‌های تاریخی تیم ملی کشورمان داشت؛ تیمی که موفق شد برای نخستین بار در تاریخ هاکی چمنی ایران بدون شکست، مدال برنز و سکوی سوم آسیا را فتح کرده و جواز حضور در جام جهانی را کسب کند.