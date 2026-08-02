باشگاه خبرنگاران جوان -محمد رضائی،مدیرکل امور مالیاتی قم در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور برای این منظور بیان کرد: مهلت تکمیل و ارسال جزئیات اطلاعات معاملات مربوط به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۵ از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان نیز تا پایان روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شده‌است.

وی از مؤدیان محترم استان خواست با استفاده از این فرصت، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در مهلت مقرر اقدام کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از بخشودگی جرایم، از بروز مشکلات و هزینه‌های ناشی از تأخیر در انجام تعهدات مالیاتی نیز جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی قم