باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - حسین قاسمی، کارگردان نمایش «لالایی زیر آوار» که این روزها این اثر را در عراق روی صحنه برده است، گفت: «ما با اجرای این نمایش به نوعی در حال گرامیداشت یاد دانش‌آموزان نوجوانی هستیم که سال گذشته به شهادت رسیدند.»

قاسمی درباره شکل‌گیری ایده اولیه این نمایش اظهار کرد: «ایده اولیه‌ نمایش «لالایی زیر آوار» از جایی شکل گرفت که تصویری از چند شهید نوجوان دیدم؛ این افراد دانش‌آموزانی بودند که در سوم فروردین ۱۴۰۵، در حالی که چشم‌هایشان را بسته و مشغول خواندن زیارت عاشورا بودند و حال معنوی بسیار خوبی داشتند، به شهادت رسیدند.»

این کارگردان تئاتر عنوان کرد: «در میان این نوجوانان شهید، برادران دوقلویی هم حضور داشتند که پس از اطلاع از سرگذشتشان تصمیم گرفتم اثری نمایشی برای آنها تولید کنم. بر همین اساس با خانواده، دوستان، همشهری‌ها و برخی از هم‌محله‌ای‌هایشان گفت‌وگو کردم تا جزئیات این ماجرا را بیشتر بدانم.»

او ادامه داد: «در پی این جست‌وجوها متوجه شدم که چند ماه پیش از این اتفاق، این دانش‌آموزان زائر کربلای معلی بودند. به همین دلیل فکر کردم حالا که در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی جای آنها خالی است، بهتر است نمایشی برای گرامیداشت یادشان تولید شود و «لالایی زیر آوار» با همین نگاه شکل گرفت.»

قاسمی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این اثر گفت: «با توجه به اینکه جنگ اخیر ما ابعاد جهانی داشت و شهدای اخیر به نوعی سند جنایت آمریکا و اسرائیل هستند، احساس کردم این نمایش با بهره‌گیری از عکس‌ها و فیلم‌هایی که به مخاطبان بین‌المللی ارائه می‌دهد، می‌تواند تأثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد.»

وی با بیان اینکه بخشی از نمایش کاملاً مستند است، افزود: «از آنجا که در «لالایی زیر آوار» بیشتر از زبان فیلم و نمایش استفاده شده، این اثر می‌تواند تأثیرگذاری جدی‌تر و جذاب‌تری داشته باشد و جنایت آمریکا و اسرائیل را برای مخاطبان بین‌المللی آشکارتر کند.»

قاسمی با تأکید بر اینکه برش‌های مختلف تاریخ برای ما یادآور عاشورا و کربلای امام حسین (ع) است، اظهار کرد: «ما از این واقعه آموخته‌ایم که هیچ‌گاه زیر بار ظلم و ستم نرویم. آموخته‌ایم که جان بدهیم اما خاک ندهیم. این جمله را در نمایش نیز آورده‌ام و معتقدم امروز برای نشان دادن مظلومیت محبان و شیعیان اهل‌بیت (ع)، باید در رویدادهای مهم بین‌المللی مانند راهپیمایی اربعین حضور داشته باشیم تا با زبان هنر، حس مشترک و وحدت را به مخاطبان منتقل کنیم.»

او ادامه داد: «وقتی چنین موضوعی با زبان نمایش روایت می‌شود، مخاطب راحت‌تر با آن همراه می‌شود و تفاوت میان مظلوم و ظالم را بهتر درک می‌کند و اشقیای زمانه را بیشتر می‌شناسد.»

این کارگردان درباره مضمون نمایش «لالایی زیر آوار» توضیح داد: «این اثر روایت خانواده شهید عبدی است که حدود سه روز زیر آوار ماندند. پیکر مطهر این شهدا پس از جست‌وجوی فراوان از زیر آوار بیرون آورده شد و لالایی نمایش، از زبان پدر برای فرزندانش روایت می‌شود؛ اینکه آن شب چگونه خوابیدند و چه بر آنها گذشت. از آنجا که آنها زائر امام حسین (ع) بودند و امسال در اربعین جای‌شان خالی است، با اجرای این اثر یادشان را گرامی می‌داریم و یادآوری می‌کنیم که آنها همچنان همسفر و همراه ما هستند.»

وی همچنین گفت: «با نحوه شهادت چهار شهیدی که در «لالایی زیر آوار» روایت می‌شوند، گویی تاریخ بار دیگر تکرار شده است. در ماجرای خانواده شهید عبدی، محمدمهدی عبدی، محمدصالح عبدی، محمدسبحان عبدی و فرزانه بقرایی، مادر این سه شهید، می‌بینیم که پیدا شدن پیکرها از زیر آوار چند روز به طول انجامید. وقتی این موضوع روایت می‌شود، مخاطبان احساس می‌کنند که واقعه عاشورا و کربلای امام حسین (ع) بار دیگر تکرار شده است.»

قاسمی در پایان تأکید کرد: «به اعتقاد من رسالت هر هنرمند این است که بتواند موقعیت‌های مختلف جامعه خود را در میدان‌های گوناگون به مخاطب نشان دهد. برای ما که تئاتر کار می‌کنیم، مکان اجرا تفاوتی ندارد و چه بهتر که در مسیر بهشتیِ مشایه امام حسین (ع) نمایش اجرا کنیم تا اقشار مختلف با آن همراه شوند. حضور در دهمین همایش راهپیمایی تئاتر ملی اربعین و اجرای این نمایش در این مسیر، افتخاری برای ما بود تا از طریق هنر، در این عزاداری سهیم باشیم.»