رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: بیش از سه میلیون و ۷۴ هزار نفر از مرزهای کشور عازم عتبات عالیات شده‌اند و تاکنون یک میلیون و ۶۲۷ هزار نفر نیز پس از زیارت به کشور بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی گفت: همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی و ورود زائران به روزهای اوج بازگشت، پلیس راهور فراجا با استقرار کامل نیروهای عملیاتی در محورهای منتهی به مرزهای کشور، مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران را در اولویت قرار داده است.

وی با اشاره به سهم مرزهای مختلف در جابه‌جایی زائران افزود: مرز مهران همچنان با اختصاص حدود ۴۶ درصد از کل ترددهای خروجی، پرترددترین و مهم‌ترین مرز اربعینی کشور است.

سرهنگ شکیبایی افزود: استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین سهم اعزام زائران به مرزهای اربعینی را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با بیان اینکه الگوی سفرهای اربعین همچنان بر پایه حمل‌ونقل زمینی است، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ۹۷ درصد زائران از مرزهای زمینی و تنها ۳ درصد از طریق مرزهای هوایی به عراق سفر کرده‌اند و در مسیر بازگشت نیز همین الگو تداوم داشته و ۹۷ درصد زائران از مرزهای زمینی وارد کشور شده‌اند.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: رصد ساعتی ترددها نشان می‌دهد مرز مهران در بازه زمانی ۶ تا ۹ صبح بیشترین حجم حضور زائران را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که مرز شلمچه از ساعت ۱۸ تا ۲۴ با بیشترین تراکم تردد مواجه است همچنین مرزهای چذابه و خسروی نیز در ساعات عصر و شب با افزایش محسوس مراجعات زائران روبه‌رو هستند که این موضوع ضرورت توزیع مناسب سفرها و مدیریت هوشمند ترافیک در مرزهای کشور را دوچندان می‌کند.

وی، درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه در استان‌های مرزی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح تاکنون بیش از ۹۰۶ هزار وسیله نقلیه وارد محدوده مرزهای اربعینی شده که از این تعداد ۸۳۳ هزار دستگاه خودروهای سواری و وانت بوده‌اند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: اکنون استان ایلام با ثبت بیش از ۸۲ هزار وسیله نقلیه، بیشترین میزان انباشت خودرو را در میان استان‌های مرزی به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به وضعیت تصادفات جاده‌ای زائران خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تا پایان روز ۱۰ مرداد، ۱۰۹ نفر در حوادث رانندگی مجروح و ۱۱ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند، از زائران درخواست می‌کنیم در مسیر بازگشت، با پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی، پلیس را در تأمین ایمنی و سلامت سفرهای اربعینی همراهی کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: اربعین حسینی ، زائران اربعین
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