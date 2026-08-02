باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در تمرینات تیم‌های ملی بسکتبال سه‌نفره دختران و پسران، روند آماده‌سازی این تیم‌ها برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را از نزدیک بررسی کرد.

علی‌نژاد در جمع ملی‌پوشان با اشاره به حضور خود در کنار تیم‌های بسکتبال سه‌نفره ایران در رویداد‌های بین‌المللی اخیر اظهار داشت: در یک سال و نیم گذشته در مسابقات بحرین، ریاض و سانیا همراه این تیم‌ها بودیم و انرژی، انگیزه و روحیه‌ای که از بازیکنان و کادر فنی دیدم، قابل تقدیر بود. فارغ از نتیجه، عملکرد تیم‌ها نشان داد که بسکتبال سه‌نفره ایران آینده روشنی دارد.

وی با تأکید بر نزدیک بودن بازی‌های آسیایی ناگویا افزود: کمتر از ۵۰ روز تا آغاز این رقابت‌ها باقی مانده و زمان آن رسیده که با تمرکز و تلاش بیشتر، بهترین شرایط آمادگی را ایجاد کنیم. حضور در مسابقات بین‌المللی پیش‌رو فرصت مناسبی برای افزایش هماهنگی و رسیدن به آمادگی مطلوب خواهد بود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به اهمیت تیم بانوان بسکتبال سه‌نفره گفت: این تیم یکی از معدود رشته‌های تیمی بانوان در کاروان ایران است و مسئولیت بزرگی بر عهده دارد. دختران ورزشکار ایران هر زمان فرصت حضور در میادین بین‌المللی را داشته‌اند، توانایی‌های خود را ثابت کرده‌اند و امیدواریم این تیم نیز در ناگویا عملکرد درخشانی داشته باشد.

علی‌نژاد همچنین با اشاره به جایگاه رو به رشد رشته‌های خیابانی در ورزش جهان عنوان کرد: بسکتبال سه‌نفره یکی از رشته‌هایی است که در آینده ورزش جهان نقش پررنگ‌تری خواهد داشت و توجه کمیته‌های بین‌المللی به این رشته افزایش پیدا کرده است.

وی در جمع خبرنگاران نیز هدف از بازدید از اردو‌های تیم‌های ملی را بررسی شرایط ورزشکاران و کمک به رفع مشکلات عنوان کرد و گفت: حضور در اردو‌ها فرصتی است تا از نزدیک در جریان مسائل ورزشکاران و مربیان قرار بگیریم و در مسیر آماده‌سازی آنها برای رویداد‌های مهم همراه باشیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره روند پیشرفت بسکتبال سه‌نفره ایران اظهار داشت: این رشته در کشور قدمت زیادی ندارد، اما در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته و نتایج تیم‌های دختران و پسران در مسابقات آسیایی و بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رشته است. امیدواریم نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نتایج ارزشمندی کسب کنند.

علی‌نژاد همچنین از اقدامات فدراسیون بسکتبال در حوزه زیرساختی تقدیر کرد و گفت: تعویض کفپوش سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی یک اقدام مهم و ماندگار است. استفاده از کفپوش استاندارد باعث کاهش آسیب‌دیدگی ورزشکاران و فراهم شدن شرایط بهتر برای تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان خواهد شد.