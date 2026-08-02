نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، روز یکشنبه با انتقاد شدید از چارچوب جدید غزه، گفت که این توافق بدون حضور اسرائیل پشت میز مذاکره حاصل شده و خواسته‌های تل‌آویو را نادیده گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، روز یکشنبه گفت که چارچوب جدید غزه، اسرائیل را به حاشیه رانده است و مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «دیگر» وزن چندانی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قائل نیست.

باراک در مصاحبه‌ای با شبکهٔ عمومی اسرائیل، کان، گفت: «زبان توافق بسیار مبهم است، اما جهت‌گیری کلی روشن است. اسرائیل و خواسته‌هایش نادیده گرفته می‌شوند.»

او ادعا کرد که این چارچوب نیازی به خلع سلاح کامل حماس، خارج کردن سلاح‌ها از نوار غزه یا تبعید رهبری این گروه ندارد.

او گفت: «در عوض، از بازگشت به کنترل ۵۳٪ از نوار غزه به جای ۶۵٪ صحبت می‌کند.»

باراک وضعیت را «واقعیتی دردناک» توصیف کرد.

او گفت: «حقیقت تلخ این است که ترامپ دیگر به نتانیاهو توجهی نمی‌کند و همهٔ اینها عمیقاً نگران‌کننده است.»

او افزود که نتانیاهو «کاملاً اهرم مذاکراتی خود را» با ترامپ از دست داده است و حلقهٔ نزدیک رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعتماد خود را به نخست‌وزیر اسرائیل از دست داده است.

باراک گفت: «رابطهٔ ترامپ با او دچار ترک‌های عمیقی شده است.»

او ادعا کرد که جنگجویان حماس هنوز «ده‌ها هزار سلاح» در اختیار دارند و هیچ بحثی در مورد جمع‌آوری آنها وجود ندارد.

او گفت: «واقعیت اساسی که باید ما را نگران کند این است که اسرائیل در این موضوع هیچ حرفی برای گفتن ندارد. این توافق بدون حضور اسرائیل پشت میز مذاکره حاصل شده است.»

او افزود: «ترامپ که با نتانیاهو دیداری داشت که نخست‌وزیر آن را بهترین دیداری که تاکنون داشته‌اند توصیف کرد، عملاً او را نادیده می‌گیرد.»

روز جمعه، هیئت صلح پیش‌نویس توافقی با عنوان «نقشه‌ای برای تکمیل اجرای طرح جامع صلح رئیس‌جمهور ترامپ در غزه» منتشر کرد که اصول و سازوکارهای اجرایی فاز بعدی این طرح، از جمله ترتیبات امنیتی، اداری و انتقالی در این منطقه و همچنین یک مسیر سیاسی پیشنهادی را تشریح می‌کند.

حازم قاسم، سخنگوی حماس، بعداً اعلام کرد که این جنبش پیشنهاد میانجی‌گران برای تکمیل فازهای باقی‌ماندهٔ توافق آتش‌بس را تأیید کرده است.

 اسرائیل تاکنون به طور رسمی در مورد این نقشهٔ راه اظهارنظری نکرده است. با این حال، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی راست‌گرای افراطی، این پیش‌نویس توافق را برای اسرائیل «غیرقابل قبول» خواند و بر ادامهٔ ترورها و جابه‌جایی فلسطینیان تأکید کرد.

«اسرائیل توانایی واقعی ندارد»

باراک در مورد ایران گفت که ترامپ اخیراً به خبرنگاران گفته است که «نتانیاهو آنچه را که من به او بگویم، انجام خواهد داد.»

او گفت که اسرائیل «هیچ توانایی واقعی برای مقاومت در برابر هوس‌های ترامپ» ندارد، در حالی که کشورهای خلیج فارس در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

او گفت: «آنچه شب گذشته (لغو حملات آمریکا به ایران) رخ داد، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. ترامپ خواهان جنگ گسترده نیست.»

باراک استدلال کرد که ایران در صورت تحقق شرایط خود، از جمله حفظ تهدید بستن تنگه هرمز، تأمین آزادی وجوه مسدودشده و لغو تحریم‌ها، با توافق موافقت خواهد کرد.

در عین حال، او نسبت به «ادامهٔ تلاش تهران برای تهدید هسته‌ای» هشدار داد.

پیش‌تر در روز یکشنبه، ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» خود گفت که با لغو حملات برنامه‌ریزی‌شده به ایران در ازای دستیابی به توافقی «فوری» شامل «بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران» موافقت کرده است.

طی ۱۳ روز منتهی به ۲۴ ژوئیه، آمریکا و ایران حملات نظامی را علیه یکدیگر تبادل کردند؛ واشنگتن حملاتی را در داخل ایران انجام داد و تهران نیز با هدف‌گیری تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چندین کشور عربی از جمله اردن، بحرین و کویت، پاسخ داد.

این تشدید تنش‌ها پس از امضای یادداشت تفاهم ۱۸ ژوئن بین واشنگتن و تهران و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی صورت گرفت که بعداً به دلیل اختلافات بر سر مسائل مرتبط با امنیت و آزادی ناوبری در تنگه هرمز، یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای انرژی و تجارت در جهان، متوقف شد.

در ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل حملاتی را علیه ایران آغاز کردند که ایران نیز با حملاتی پاسخ داد که به گفته خود، باعث تلفات آمریکایی و اسرائیلی شد.

منبع:آناتولی

برچسب ها: ایهود باراک ، جنگ ایران و آمریکا
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