باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -کامران دهقانی، دبیر نخستین رویداد ملی «ایران نوآور» از آغاز فراخوان رویداد ملی شتابدهی و توانمندسازی «ایران نوآور» خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد، توانمندسازی و حمایت از استارتاپهای نوآور و مقیاسپذیر در سراسر کشور کلید خورده است.
وی با تبیین چشمانداز این رویداد تصریح کرد: هدف ما در ایران نوآور، صرفاً یک فراخوان معمولی نیست؛ بلکه به دنبال استانداردسازی فرآیند شتابدهی هستیم.
او گفت:در این مسیر تلاش میکنیم همافزایی مؤثری میان مراکز رشد، شتابدهندهها، مراکز نوآوری و خانههای خلاق ایجاد کنیم. فعالسازی ظرفیتهای بومی سراسر کشور و تسهیل دسترسی نخبگان و صاحبان ایده به بازارهای هدف و سرمایهگذاران، از جمله اهداف کلیدی این رویداد است. در واقع، ما به دنبال آن هستیم که با مشارکت یک یا چند شتابدهنده، ایدهها و طرحهای منتخب را از مرحله تئوری خارج کرده و آنها را به سمت تجاریسازی و مقیاسپذیری هدایت کنیم.
دهقانی در خصوص شرایط مشارکت در این رویداد ملی افزود: تمام صاحبان ایده و طرح، تیمهای نوپا، پژوهشگران، متخصصان و کارآفرینان میتوانند در این رویداد ثبتنام کنند. یکی از ویژگیهای متمایز این دوره، توجه به سرمایه انسانی است؛ بدین معنا که افراد متخصص، نخبه و مستعدی که در حال حاضر ایده مشخصی ندارند نیز میتوانند با ثبتنام در سامانه، به تیمهای رویداد بپیوندند و با دانش و تخصص خود در توسعه ایدههای دیگران مشارکت کرده و نقشآفرین باشند.
وی با بیان اینکه فراخوانهای این رویداد در چهار بخش «مسائل ملی»، «مسائل دفاعی»، «حوزههای تخصصی و عمومی» و «ویژه اربعین» برگزار میشود، عنوان کرد: با توجه به اینکه در آستانه برگزاری رویداد بزرگ و جهانی اربعین حسینی قرار داریم، بخش ویژه اربعین با حساسیت و دقتنظر بالایی طراحی شده است. فراخوان ویژه اربعین به دنبال جذب ایدههای نوآورانه برای بهبود خدمات، مدیریت جمعیت و ارتقای کیفیت برگزاری این حماسه عظیم است.
وی در تشریح دقیق محورهای بخش ویژه اربعین خاطرنشان کرد: در مراسم پیادهروی اربعین با چالشهای زیرساختی و خدماتی متعددی مواجه هستیم که نیازمند راهکارهای فناورانه و خلاقانه است. بخش نخست این محور، «اقتصاد اسلامی و مردمی» است که به بررسی مدلهای نوین در مدیریت منابع و مشارکتهای مردمی میپردازد. محور دوم، بحث «کمبود برق و نیاز به انرژی پایدار، ارزان و بهصرفه» است که با توجه به گستردگی موکبها و نیازهای زیرساختی، ارائه راهکارهای فناورانه در این زمینه برای ما اولویت دارد. همچنین سومین محور، «مدیریت مصرف، ظروف مصرفی و پاکیزگی مسیر» است که شامل طراحی سیستمهای نوین مدیریت پسماند و ترویج فرهنگ پاکیزگی در طول مسیر پیادهروی با بهرهگیری از فناوریهای زیستمحیطی میشود.
دهقانی در خصوص حمایتهای مالی و اعتباری پیشبینی شده گفت: برای حمایت از ایدههای برتر بخش ویژه اربعین، در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. همچنین در حوزههای دفاعی و عمومی، امکان سرمایهگذاری از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای هر ایده وجود دارد. این حمایتها صرفاً محدود به کمکهای نقدی نیست؛ بلکه بستههای حمایتی شامل سرمایهگذاری و تسهیلات مالی، انعقاد قرارداد همکاری، ارائه خدمات منتورینگ تخصصی توسط اساتید و خبرگان، جوایز نقدی و اعتباری و همچنین تسهیلات ویژه خدمت سربازی برای اعضای تیمهای برتر در نظر گرفته شده است تا نخبگان بتوانند با دغدغه کمتری مسیر رشد و توسعه فناوری را طی کنند.