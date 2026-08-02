باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ورلد آف ریل، وینسنت پاستوره بازیگر پیشکسوتی که حضور بی‌نظیرش در سریال سوپرانوها، او را به یکی از شناخته‌شده‌ترین گانگسترهای تلویزیون و سینما بدل کرده بود، از دنیا رفت. وی که تا همیشه به خاطر ایفای نقش سالواتوره در سریال «سوپرانوها» به یاد خواهد ماند، در ۸۰ سالگی درگذشت.

پاستوره، نقش دوست قدیمی و همکار تونی سوپرانو در باند مافیا را در سریال «سوپرانوها» ایفا کرد و در زیر ظاهر ترسناکش، به این شخصیت آسیب‌پذیری و گرمایی بخشید که او را بسیار فراتر از یک گانگستر کلیشه‌ای برد و سرانجام خیانت نهایی او به خانواده و سرنوشت ویرانگرش به یکی از بخش‌های تعیین‌کننده سریال بدل شد.

اما پاستوره پیش از «سوپرانوها» هم جایگاه خود را به عنوان چهره‌ای قابل اعتماد در فیلم‌های گانگستری تثبیت کرده بود. او در فیلم تلویزیونی «گوتی» محصول ۱۹۹۶ نقش آنجلو روجیرو را بازی کرد و اصالتی خشن به همکار دمدمی مزاج گامبینو بخشید. وی همچنین بازیگر فیلم «رفقای خوب» مارتین اسکورسیزی هم بود تا در یکی از اولین نقش‌های سینمایی‌اش، شخصیتی به یاد ماندنی خلق کند.

پاستوره در درام مستقل تحسین‌شده «خانه دو خانواده» سال ۲۰۰۰ با ایفای نقش آنجلو جنبه دیگری از توانایی خود را نشان داد و در نقشی که از دنیای گانگسترها بسیار دور بود، فراتر از الگوهای گانگستری رفت و توانایی خود را برای ارائه طیف وسیع‌تری از احساسات در زیر ظاهر خشن و آشنای خود نشان داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، باب مک‌گوان، مدیر قدیمی پاستوره، از طریق وینسنت کوراتولا، بازیگر دیگر سریال «سوپرانوها»، از درگذشت او مطلع شد. مک‌گوان فاش کرد که در تلاش بود تا با این بازیگر برای ایفای یک نقش احتمالی تماس بگیرد که این خبر را دریافت کرد.

باب مک‌گوان ضمن به یادآوردن شخصیت سخاوتمند و وفاداری او، به این بازیگر ادای احترام کرد و با اشاره به همکاری طولانی مدتشان گفت: او وفادارترین مشتری بود و همیشه به خیریه کمک می‌کرد و از آن دسته افرادی بود که به هر کسی کمک می‌کرد؛ چیزی که در حرفه ما نادر است.

پاستوره در طول دوران حرفه‌ای خود بارها در ژانر جنایی و کمدی ظاهر شد و به عنوان یک بازیگر مکمل در بسیاری از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی چون «ساخته شده»، «میکی زاغه»، «قطار پول»، «پاپا» و «کیک تولد» بازی کرد.

با همه اینها میراث پاستوره با گانگسترهایی به یاد آورده می‎شود که او به شکلی قانع‌کننده نقش آنها را بازی کرد. او همیشه برای میلیون‌ها مخاطبش «بیگ پوسی» خواهد ماند؛ مردی پیچیده و فراموش‌نشدنی که داستانش به یکی از به‌یادماندنی‌ترین تراژدی‌های «سوپرانوها» بدل شد.