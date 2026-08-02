باشگاه خبرنگاران جوان _ تیم ملی کاراته ایران در بخش کاتا با درخشش ملی‌پوشان خود و کسب ۷ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۶ مدال برنز، عنوان قهرمانی رقابت‌های کاراته آسیای میانه را از آن خود کرد.

در این افتخارآفرینی، دو نماینده شایسته استان کرمان، محمد انکوتی و یزدان قوام، با نمایش‌هایی مقتدرانه در دو رده سنی نوجوانان و جوانان، طلایی شدند و سهم مهمی در موفقیت تیم ملی ایران داشتند.

در رقابت‌های کاتای انفرادی نوجوانان پسر که یکی از پرتعدادترین بخش‌های این دوره از مسابقات بود، محمد انکوتی با عبوری قدرتمند از چهار حریف خود از کشور‌های ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، مدال طلای این رقابت‌ها را بر گردن آویخت.

انکوتی در سه مبارزه نخست خود با نتایج قاطع ۵ بر صفر برابر رقبایش به پیروزی رسید و در دیدار نهایی نیز در یک رقابت نزدیک و نفس‌گیر، نماینده قزاقستان را ۳ بر ۲ شکست داد تا مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در بخش کاتای انفرادی جوانان پسر نیز یزدان قوام دیگر نماینده استان کرمان، با ارائه عملکردی درخشان، دو حریف خود از قزاقستان را با نتایج ۴ بر یک و ۵ بر صفر مغلوب کرد و طلای این رده سنی را برای ایران به ارمغان آورد.

قهرمانی ایران در سایه درخشش کرمانی‌ها

در پایان این رقابت‌ها، تیم ملی کاتای ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۶ مدال برنز بر سکوی نخست ایستاد.

تیم قزاقستان با ۴ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز نایب‌قهرمان شد، ترکمنستان با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز در جایگاه سوم قرار گرفت و ازبکستان نیز با یک مدال برنز چهارم شد.

درخشش محمد انکوتی و یزدان قوام در این رقابت‌ها، بار دیگر توانمندی کاتای کرمان در پرورش استعداد‌های برتر را نشان داد و نام ورزشکاران این استان را در موفقیت‌های بین‌المللی کاراته ایران پررنگ‌تر کرد.