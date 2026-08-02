باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست با مدیران معاونت بهداشت و درمان بنیاد، بر اهمیت رعایت عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه معزز ایثارگری تأکید کرد و اظهار داشت: موضوع عدالت در ارائه خدمات، از ابتدا یکی از سیاست‌های اصلی مدنظر بوده و در بخش سلامت، این موضوع بیش از پیش حائز اهمیت است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید ویژه دکتر پزشکیان بر موضوع عدالت، افزود: این اصل در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه سلامت، ضرورت و مورد تاکید جدی رئیس جمهور است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید برای حوزه سلامت شاخص‌های مشخصی را تعریف کنیم و بر این اساس، میزان تحقق شاخص‌ها را به‌صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار دهیم تا کیفیت حرکت در این مسیر به‌درستی مشخص شود.

موسوی با ارج نهادن به اقدامات گذشته، بیان کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اعتماد جامعه ایثارگری که پلی میان مدیریت و جامعه هدف و یکی از شاخص‌های مهم سرمایه اجتماعی است، تقویت شود. وی همچنین بر ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی ایثارگران به خدمات در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به نقش مهم آموزش اشاره کرد و بیان داشت: آگاهی‌سازی در خصوص قوانین و ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع به این قشره معزز از اقدامات ضروری است و باید کارکنان همه بخش‌ها نسبت به قوانین آگاهی و اطلاع داشته تا بتوانند پاسخگویی و راهنمایی درستی ارائه کنند.

وی همچنین بر ضرورت ارائه خدمات به‌صورت نظام‌مند، ضابطه‌مند و با بهره‌گیری از مدیریت سیستماتیک و هوشمند تأکید کرد و گفت: شفافیت در ارائه اطلاعات به ایثارگران و فعال بودن تمامی بخش‌های بنیاد در حوزه پاسخگویی، از اصول اصلی ما در این مسیر است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: مشارکت جامعه هدف در فعالیت‌های مختلف بنیاد باید افزایش یابد و از ظرفیت همه گروه‌های جامعه ایثارگری در این زمینه استفاده شود و جلب اعتماد آنان باید از اهداف اصلی ما باشد.