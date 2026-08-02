شهروندخبرنگار ما فیلمی از نقاشی رهبران شهید والامقام در مسیر نجف به کربلا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مسیر پرشکوه مشایه نجف به کربلا، در تالار هنرِ طریق الحسین (ع)، هنرمندان با قلم‌مو‌های خود نه تنها رنگ، که یاد و خاطره رهبران شهید والامقام جبهه مقاومت را به تصویر کشیدند، بلکه با ظرافتِ آبرنگ، چهره‌های ماندگار مقاومت را بر بوم معنا کردند؛ از نگاه مقتدر آقای شهید ایران تا سیمای نورانی سید مقاومت را به تصویر کشیدند. این آثار، تنها نقاشی نیستند؛ پیوندِ هنر با شهادت و مسیرِ عشق به سمت کربلا است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - عراق

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، اربعین حسینی ، سوژه خبری
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