باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس در نشست شورای اطلاع رسانی استان اعلام کرد:‌ پنج استاندار شمالی کشور در جهت کاهش آمار تصادفات و امکان مردم این استانها از داشتن خودروهای بهتر و باکیفیت تصمیم گرفتند که تردد خودروهای منطقه آزاد در این استانها بلامانع باشد.

وی گفت: پنج استاندار شمالی به دنبال این طرح هستند تا به دولت پیشنهاد دهند تا تردد خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد انزلی همچنان آزاد باشد در مقابل دولت از دارندگان این خودروها بنزین با قیمت مدنظر خود دریافت کند.

استاندار گیلان در ادامه به آمار کشته ها در جاده های شمالی کشور اشاره کرد و گفت: ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور صرف خسارت های جاده ای می شود بنابراین کاهش آن واجب تر از این مساله است که بگویم به بهانه بیکار نشدن چند کارمند در یک شرکت خودروسازی باید جلوی واردات گرفته شود.

حق شناس با اشاره به اینکه علاوه بر خطای انسانی و کیفیت جاده ها، خودرو و نقص فنی نیز نقش بسزایی در افزایش تصادفات و مرگ و میر در جاده های ایران دارد ، گفت: استانداران شمالی در این چارچوب تصمیم گرفتند که تردد آزاد شود تا چنین مشکلاتی را برطرف کنند.

عالی ترین مقام اجرایی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه رسانه ها به اخبار امیدبخش و مثبت در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: دهها کار مثبت در همین استان گیلان با وجود تمامی سختی ها و اتفاقات یک سال گذشته رخ داده است که اگر رسانه ها آنها را به خوبی برجسته سازی کنند، امید در مردم بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

استاندار گیلان گفت: در ۵۰ سال گذشته تنها ۳ هتل پنج ستاره در گیلان ساخته شده بود اما در دو سال اخیر مجوز ساخت ۷ هتل پنج ستاره در گیلان صادر شده است ضمن اینکه قرار است ۱۴ هتل ۴ ستاره ساخته شود و ۲۷۱ نقطه گیلان برای طرح های گردشگری اختصاص یافته است.

حق شناس ادامه داد: با وجود اینکه بارش ها در استان گیلان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد کمتر بوده اما سدهای ما همچنان آب دارند ضمن اینکه عمده کشاورزان گیلانی با مشکل اب مواجه نشدند و اکنون به زمان برداشت محصول رسیده اند.

وی با بیان اینکه عمده چایی کاران گیلان توانسته اند چای خود را با قیمت تضمینی بفروشند، افزود: فرودگاه رشت با وجود اینکه اکثر فرودگاه های جنوب کشور به دلیل تداوم جنگ تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند، سه پرواز به کشورهای خارجی دارد و پنج شرکت هواپیمایی همزمان در ان خدمات رسانی می کنند.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل تعداد زیاد ثبت شرکت‌های دیجیتال و توسعه‌ای در هوش مصنوعی در بین استان های کشور در جایگاه دهم قرار گرفته ایم و قرارگاه خاتم ۴۰ کیلومتر از مسیر راه آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت - آستارا را تحکیم بستر کرده است و خیرین گیلانی در حال ساخت دو مجتمع ۱۲ کلاسه در محله معلولین رشت هستند.

منبع: استانداری گیلان