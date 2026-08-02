باشگاه خبرنگاران جوان - میثم افشار با اشاره به آغاز عملیات اربعین از ابتدای ماه صفر اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر با هدف خدمترسانی به زائران سیدالشهدا (ع) و صیانت از سلامت آنان، عملیات اربعین را آغاز کرده و این خدمات تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران، امسال بیش از هشت هزار و ۲۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران، بهیاران، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در عملیات اربعین مشارکت دارند و خدمات درمانی از طریق بیش از ۱۹۰ درمانگاه و موکب مردمی، ۳۰ درمانگاه وابسته به جمعیت هلالاحمر و پنج بیمارستان پشتیبان ارائه میشود.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه کاهش مرگومیر زائران نخستین اولویت این جمعیت در عملیات اربعین است، گفت: تلاش میکنیم با ارتقای سطح خدمات درمانی و امدادی، تعداد فوتیهای زائران نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد و سلامت آنان در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.
افشار، تکمیل پوشش درمانی در مسیرهای تردد زائران را دومین اولویت هلالاحمر دانست و افزود: پوشش درمانی از مرزهای ورودی کشور تا عتبات عالیات در عراق توسعه یافته و مسیرهای اصلی بهویژه مسیر پیادهروی نجف تا کربلا تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارد؛ هدف ما افزایش این پوشش و رسیدن به مرز ۱۰۰ درصدی است.
وی با اشاره به سومین اولویت این عملیات، اظهار کرد: افزایش رضایتمندی زائران از طریق پایش مستمر و روزانه خدمات، ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و تلاش داوطلبان برای ارائه خدمات بدون منت دنبال میشود.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر، گرمای هوا، احتمال شیوع بیماریهای تنفسی و برخی بیماریهای شایع و همچنین همراه نداشتن داروهای تخصصی توسط برخی زائران را از جمله چالشهای عملیات اربعین عنوان کرد و از زائران خواست داروهای تخصصی مورد نیاز خود را پیش از سفر تهیه و همراه داشته باشند.
افشار با تاکید بر اهمیت آمادگی پیش از آغاز عملیات اربعین گفت: موفقیت در این عملیات نیازمند پیشبینی دقیق، برنامهریزی مستمر و آمادگی برای مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی است تا خدمات شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.
منبع: جمعیت هلال احمر