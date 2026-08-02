مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: اعزام رایگان جمعی از زائران اربعین حسینی با ۷۰ دستگاه خودرو تاکسی ون از میدان آزادی به مرز مهران صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی با اعلام اعزام رایگان زائران اربعین از میدان آزادی به مرز مهران گفت: همزمان با برگزاری آیین بدرقه زائران اربعین حسینی روز گذشته در میدان آزادی تهران، ۷۰ دستگاه ون برای انتقال رایگان زائران به مرز مهران خدمت‌رسانی کردند.

وی افزود: به همت سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ون‌های ناوگان تاکسیرانی تهران از ساعت ۱۶ روز شنبه دهم مردادماه ۱۴۰۵ از میدان آزادی به سمت مرز مهران حرکت کرد که این خدمت رایگان مورد استقبال پرشور علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات قرار گرفت.

رحیمی درباره خدمات بازگشت نیز گفت: در حال حاضر این طرح فقط شامل اعزام زائران به مرز مهران است. ون‌ها بعد از رسیدن به مرز مهران نسبت به بازگرداندن زائرانی که از عراق بازگشته‌اند به شهر‌های دیگر کشور مانند کرمانشاه، همدان و... اقدام می‌کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری تهران