باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی صبح امروز یکشنبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۱۵ (ویژه سرقت)، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی، فرآیندهای اداری و میزان تحقق اهداف برنامه عملیاتی قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت خدمترسانی مؤثر و بهموقع به مردم در دستگاه قضایی، اظهار کرد: مردم ولینعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاهترین زمان ممکن سامان یابد.
صالحی با تأکید بر ضرورت تسهیل روند رسیدگی و ارتقای سطح خدمات قضایی با بهرهگیری حداکثری از سامانههای الکترونیکی و صدور دستورات برخط، اظهار کرد: هدف اصلی مجموعه قضایی، جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان است و استفاده از سامانهها موجب تسهیل و تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مراجعان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ارائه راهکارهایی در راستای مقابله با اطاله دادرسی، تصریح کرد: وقت احتیاطی باید متناسب با دستور تعیین شود و از ایجاد تأخیرهای غیرضرور در جریان رسیدگی جلوگیری شود. همچنین پروندهها در وقت نظارت باید با گزارش دفاتر شعب به نظر قضات برسد و برگشماریها طبق دستورالعمل ابلاغی انجام شود.
دادستان تهران همچنین بر ضرورت حفظ روحیه جهادی از سوی قضات و کارکنان اداری تأکید کرد و افزود: رعایت نظم در تعیین اوقات رسیدگی، نقش تعیینکنندهای در افزایش سرعت و کیفیت دادرسی دارد و رضایتمندی بیشتر مراجعان را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به حضور همهجانبه ملت عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: ملت بزرگ ایران، ماههاست که با حضور مستمر در میادین شهر، از نظام مقدس جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده و توطئههای دشمن را خنثی میسازند. ما نیز وظیفه داریم به درخواستهای قضایی آنان پاسخگوی سریع و مؤثر باشیم و خدماتدهی به مراجعین باید بدون وقفه و نسبت به گذشته بیشتر باشد.
در ادامه این بازدید، صالحی با حضور در بخشهای مختلف دادسرا، بر لزوم تکریم اربابرجوع، تعیین تکلیف پروندههای معوق، تسریع توأم با دقت در رسیدگیها، رعایت نظم و انضباط اداری و پایبندی به اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
همچنین دادستان تهران با حضور در اتاق قضات و دفاتر شعب، ضمن بررسی شیوههای بایگانی و استخراج پروندههای معوق، جهت تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، دستورات مقتضی را صادر کرد و خواستار برخورد قاطع، قانونی و سریع با سارقین سابقهدار و مسلح و سرقتهای مقرون به آزار شد.
وی بر اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و از سرپرست دادسرا خواست با حضور میدانی در شعب، نسبت به اعمال نظارت کافی و ارائه ارشادات لازم به منظور بهبود کیفیت رسیدگیها اقدام کند.
صالحی ضمن گفتوگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و دستورات مقتضی جهت تسریع در بررسی موضوعات آنها را صادر کرد.
در پایان این بازدید، دادستان تهران به تعدادی از کارکنان دادسرای ناحیه ۱۵ که بر اساس شاخصهای برنامه عملیاتی عملکرد مطلوبتری داشتهاند، لوح تقدیر اهدا کرد.