هرچند خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده طبق جدول‌های اعلامی اطلاع‌رسانی می‌شوند، اما فشار بیش از ظرفیت شبکه، به‌ویژه ناشی از مصرف‌های غیرمجاز، می‌تواند منجر به بروز خاموشی‌های خارج از برنامه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در روز‌های اخیر، برخی از شهروندان با ارسال پیام به باشگاه خبرنگاران جوان، از عدم تطابق خاموشی‌های برق با برنامه‌های اعلامی گلایه کردند. به گفته این شهروندان، در برخی مناطق، برق خارج از ساعات اعلام‌شده قطع می‌شود یا خاموشی‌ها بیش از زمان پیش‌بینی‌شده ادامه دارد؛ موضوعی که موجب اختلال در انجام امور روزمره، فعالیت واحد‌های صنفی و برنامه‌ریزی خانواده‌ها شده است.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پی این گلایه‌ها، موضوع را از مسئولان حوزه صنعت برق پیگیری کرد بر این اساس به ما اعلام شد:

برنامه خاموشی‌ها را اطلاع‌رسانی می‌کنیم، اما در برخی مناطق مشاهده شده که شهروندان از وقوع خاموشی‌های بدون برنامه خبر می‌دهند. باید توجه داشت که شبکه برق برای میزان مشخصی از مصرف در هر منطقه طراحی شده است. متأسفانه استفاده از برق‌های غیرمجاز، به‌ویژه برای استخراج غیرقانونی رمزارز (ماینرها)، فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند. این افزایش بار باعث عملکرد تجهیزات حفاظتی شبکه، از جمله فیوز‌ها و محدودکننده‌ها می‌شود و در نتیجه بخشی از شبکه به‌صورت ناخواسته از مدار خارج می‌شود. این نوع خاموشی‌ها عملاً قابل پیش‌بینی نیست.

گفتنی است، هرچند خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده طبق جدول‌های اعلامی اطلاع‌رسانی می‌شوند، اما فشار بیش از ظرفیت شبکه، به‌ویژه ناشی از مصرف‌های غیرمجاز، می‌تواند منجر به بروز خاموشی‌های خارج از برنامه شود. با این حال، شهروندان انتظار دارند ضمن برخورد جدی با مصرف‌کنندگان غیرمجاز، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و اقدامات مؤثرتری برای کاهش خاموشی‌های ناخواسته انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی بهتر برای زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قطعی برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
چطوریه که روزی دو ساعت برق رو قطع میکنید از اونور دارین برق رو صادر میکنید این تناقض دلیلش چیه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
تبلیغ. فرزند آوری هم می کنند. نیارید گناه کبیره است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
گاها نگو،بگو همیشه،هیچ وقت نبوده تو اون ساعت که اعلام شده بره
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۴۱ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
در کرمان شماره اشتراک ما با آدرس های اعلامی مطابقت نداشت و برق ما بدون برنامه ریزی قطع می شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
نویسنده ! گاهاً اشتباهه باید بگی گاهی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
«گاهاً» اشتباه است در فارسی تنوین نداریم «گاهی» درست است
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۷:۴۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
گاهی هم خبر از قطع برق نمیگید گاهی؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
عجیب نیست،شما همه کاراتون همین شکلیه،مدیریت صفر،ادعا بیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
,گاها نه گاهی، در ضمن بیشتر وقتا تطابق ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
چون زورشون فقط به مردم میرسه ربطی به فشار شبکه اینا نداره از خورشید میشه برق تولید کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
بخاطر اینکه سالهاست که برق میره ولی وقتی میاد صلوات هیچ کس نمیگه کجا رفت چی شد این میشه که هر کار میخاد می کنه
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