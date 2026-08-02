باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در روزهای اخیر، برخی از شهروندان با ارسال پیام به باشگاه خبرنگاران جوان، از عدم تطابق خاموشیهای برق با برنامههای اعلامی گلایه کردند. به گفته این شهروندان، در برخی مناطق، برق خارج از ساعات اعلامشده قطع میشود یا خاموشیها بیش از زمان پیشبینیشده ادامه دارد؛ موضوعی که موجب اختلال در انجام امور روزمره، فعالیت واحدهای صنفی و برنامهریزی خانوادهها شده است.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پی این گلایهها، موضوع را از مسئولان حوزه صنعت برق پیگیری کرد بر این اساس به ما اعلام شد:
برنامه خاموشیها را اطلاعرسانی میکنیم، اما در برخی مناطق مشاهده شده که شهروندان از وقوع خاموشیهای بدون برنامه خبر میدهند. باید توجه داشت که شبکه برق برای میزان مشخصی از مصرف در هر منطقه طراحی شده است. متأسفانه استفاده از برقهای غیرمجاز، بهویژه برای استخراج غیرقانونی رمزارز (ماینرها)، فشار زیادی به شبکه وارد میکند. این افزایش بار باعث عملکرد تجهیزات حفاظتی شبکه، از جمله فیوزها و محدودکنندهها میشود و در نتیجه بخشی از شبکه بهصورت ناخواسته از مدار خارج میشود. این نوع خاموشیها عملاً قابل پیشبینی نیست.
گفتنی است، هرچند خاموشیهای برنامهریزیشده طبق جدولهای اعلامی اطلاعرسانی میشوند، اما فشار بیش از ظرفیت شبکه، بهویژه ناشی از مصرفهای غیرمجاز، میتواند منجر به بروز خاموشیهای خارج از برنامه شود. با این حال، شهروندان انتظار دارند ضمن برخورد جدی با مصرفکنندگان غیرمجاز، اطلاعرسانی دقیقتر و اقدامات مؤثرتری برای کاهش خاموشیهای ناخواسته انجام شود تا امکان برنامهریزی بهتر برای زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.