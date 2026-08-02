باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که باشگاه استقلال همچنان بدون مدیرعامل به فعالیت خود ادامه میدهد، فرآیند انتخاب مدیر جدید این باشگاه هنوز به مرحله نهایی نرسیده و کمیته تشکیلشده در هلدینگ مالک آبیپوشان نتوانسته است به جمعبندی نهایی برای معرفی گزینه مورد نظر برسد.
پس از پایان همکاری مدیرعامل قبلی استقلال، هلدینگ مالک این باشگاه با تشکیل کمیتهای ویژه بررسی گزینههای مدیریتی را در دستور کار قرار داد تا فردی را برای حضور در رأس مدیریت باشگاه انتخاب کند. با این حال، بررسیهای انجامشده تاکنون به انتخاب قطعی یک گزینه منجر نشده و همچنان چند نام در حال بررسی هستند.
در روزهای اخیر گزینههای مختلفی برای تصدی مدیرعاملی استقلال مطرح شدهاند و اعضای کمیته مربوطه دیدگاههای متفاوتی درباره انتخاب فرد مناسب برای این جایگاه دارند. با وجود گمانهزنیهای فراوان، هنوز تصمیم نهایی از سوی این کمیته اتخاذ نشده و هلدینگ مالک استقلال نیز نام فردی را به صورت رسمی به عنوان مدیرعامل آینده معرفی نکرده است.
این در شرایطی است که استقلال در آستانه آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر قرار دارد و علاوه بر برنامهریزیهای فنی، موضوعات مهمی همچون تعیین تکلیف پروندههای حقوقی، وضعیت نقلوانتقالات، مسائل مالی و آمادهسازی برای حضور در رقابتهای آسیایی نیازمند تصمیمگیری مدیریتی است.
هواداران استقلال نیز در انتظار مشخص شدن تکلیف صندلی مدیریت این باشگاه هستند تا پس از مدتها تغییر و تحولات مدیریتی، فردی با اختیارات کامل مسئولیت اداره آبیپوشان را بر عهده بگیرد.
با توجه به ادامه بررسیها در هلدینگ مالک استقلال، باید منتظر ماند و دید اعضای کمیته در نهایت چه زمانی به جمعبندی نهایی خواهند رسید و چه فردی به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی خواهد شد.