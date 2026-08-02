باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به پیشبینی افزایش سفرهای برونشهری در ایام اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی کشور، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی محورهای پرتردد به اجرا درخواهد آمد تا ضمن ارتقای ایمنی، از بروز گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
وی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلتها افزود: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۱ مرداد تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیرهای مجاز تردد میکنند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.
سرهنگ محبی درباره محدودیتهای محور کرج ـ چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور و مسیر بالعکس همچنان ممنوع است.
وی ادامه داد: همچنین در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ مرداد)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت قطعی روز جمعه در محور چالوس گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد خودروها از آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۱۳:۰۰ همان روز، محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود میشود و از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) در اختیار تردد خودروها قرار خواهد گرفت.
سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه میشود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلام شده اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت اعلام شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محدودیتهای محور هراز اشاره کرد و گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
وی افزود: همچنین تردد تمامی کامیونها و کامیونتها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۲ مرداد و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مرداد) در محور هراز ممنوع خواهد بود.
سرهنگ محبی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، در روزهای یکشنبه تا شنبه (۱۱ تا ۱۷ مرداد)، محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد (آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی را بررسی کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله، پرهیز از تخلفات حادثهساز و همکاری با مأموران پلیس، سفری ایمن را برای خود و دیگر هموطنان رقم بزنند.