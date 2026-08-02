براساس اعلام استانداری خوزستان؛ باتوجه به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر افزایش دما، تصمیم بر کاهش ساعت کاری اداره‌ها در روز دوشنبه و دورکاری در روز چهارشنبه هفته جاری اتخاذ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به هشدارهای سطح قرمز هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دماهای بالا در اغلب مناطق استان تاپایان هفته جاری و پیشنهادات ارایه شده توسط شرکتهای برق دراین خصوص و در راستای مدیریت مصرف انرژی ، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به عموم و بنا به تصمیمات اتخاذ شده :

۱- فعالیت ادارات استان در روز دوشنبه مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ و در روز چهارشنبه مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری می باشد. 

۲- مراکز امدادی، درمانی ، آتش‌نشانی ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، ارایه دهنده خدمات شهری شهرداری ها و سایر مراکز ضروری از شمول این تصمیمات مستثنی هستند. 

۳-نحوه فعالیت بانک‌ها وشرکتهای بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه های استان وپس از هماهنگی بااستانداری می باشد.

۴-امتحانات نهایی مدارس درتاریخ های مذکور بدون تغییر ومطابق برنامه اعلام شده برگزارخواهندگردید و آزمون های دانشگاهها ومراکز آموزش عالی مطابق تصمیم مراکز مذکور برگزارخواهندگردید.

منبع: استانداری خوزستان 

برچسب ها: دورکاری ادارات ، تعطیلی ادارات ، افزایش گرما
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