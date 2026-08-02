باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به هشدارهای سطح قرمز هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دماهای بالا در اغلب مناطق استان تاپایان هفته جاری و پیشنهادات ارایه شده توسط شرکتهای برق دراین خصوص و در راستای مدیریت مصرف انرژی ، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به عموم و بنا به تصمیمات اتخاذ شده :
۱- فعالیت ادارات استان در روز دوشنبه مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ و در روز چهارشنبه مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری می باشد.
۲- مراکز امدادی، درمانی ، آتشنشانی ها، اورژانس، بیمارستانها، ارایه دهنده خدمات شهری شهرداری ها و سایر مراکز ضروری از شمول این تصمیمات مستثنی هستند.
۳-نحوه فعالیت بانکها وشرکتهای بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکها و بیمه های استان وپس از هماهنگی بااستانداری می باشد.
۴-امتحانات نهایی مدارس درتاریخ های مذکور بدون تغییر ومطابق برنامه اعلام شده برگزارخواهندگردید و آزمون های دانشگاهها ومراکز آموزش عالی مطابق تصمیم مراکز مذکور برگزارخواهندگردید.
منبع: استانداری خوزستان