باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را آغاز خواهد کرد که در نخستین دیدار خود دو بازیکن مهم را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.
آبیپوشان روز جمعه ۲۳ مرداد در هفته اول لیگ برتر باید به مصاف مس شهر بابک بروند و کادر فنی استقلال در این مسابقه نمیتواند از روزبه چشمی و مهران احمدی استفاده کند.
روزبه چشمی که یکی از بازیکنان باتجربه استقلال و از مهرههای اصلی این تیم در خط میانی و دفاعی محسوب میشود، به دلیل آسیبدیدگی قادر به همراهی آبیپوشان در اولین بازی فصل نخواهد بود. همچنین مهران احمدی، هافبک استقلال که در دیدار تدارکاتی برابر فولاد خوزستان از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شد، دیگر غایب استقلال مقابل مس شهر بابک خواهد بود.
طبق برنامه کادر پزشکی استقلال، احمدی برای بازگشت به میادین نیاز به سپری کردن دوران درمان دارد و تلاش میشود این بازیکن هرچه سریعتر شرایط حضور در مسابقات را پیدا کند.
غیبت همزمان چشمی و احمدی در حالی اتفاق میافتد که استقلال فصل جدید را با هدف کسب نتایج بهتر آغاز میکند و کادر فنی این تیم باید برای نخستین بازی فصل، گزینههای جایگزین را در ترکیب اصلی قرار دهد.
استقلال در ادامه هفتههای ابتدایی لیگ نیز با برنامه فشردهای روبهرو خواهد بود و وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم میتواند در تعیین ترکیب آبیپوشان برای مسابقات پیش رو اهمیت زیادی داشته باشد.