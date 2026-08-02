استاندار گیلان با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان دستور داد آموزش‌های ویژه ایمنی دریا در مدارس استان به صورت مستمر و الزامی اجرا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با اشاره به حادثه تلخ غرق شدن و درگذشت ایلیا یاپیر، نوجوان نخبه ریاضی استان در هفته گذشته، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در میان نسل آینده تأکید کرد و خواستار تدوین و اجرای برنامه آموزشی ویژه برای آشنایی دانش‌آموزان با مخاطرات شنا در دریای کاسپین شد.

او با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان گیلانی نسبت به خطرات دریای کاسپین و پیشگیری از حوادث مشابه، دستور داد آموزش‌های ویژه ایمنی دریا در مدارس این استان به صورت مستمر و الزامی اجرا شود.

استاندار گیلان به شرایط خاص دریای کاسپین و تفاوت‌های آن با محیط‌های کنترل‌شده‌ای مانند استخر‌ها اشاره کرد و گفت: آگاهی‌بخشی و آموزش مهارت‌های پیشگیری از حوادث آبی باید از مدارس آغاز شود تا دانش‌آموزان با شناخت صحیح از خطرات دریا، تصمیم‌های ایمن‌تری اتخاذ کنند.

به گفته حق شناس، هدف از اجرای این برنامه ایجاد ترس از دریا نیست؛ بلکه آموزش شناخت درست از طبیعت دریای کاسپین و تبدیل دانش‌آموزان به سفیران فرهنگ ایمنی برای خانواده‌ها و جامعه است.

بر اساس این دستور، طرح «همیاران کاسپین» با همکاری آموزش و پرورش، دستگاه‌های امدادی و مجموعه‌های مرتبط با ایمنی دریایی در مدارس استان گیلان اجرا خواهد شد.

در قالب این طرح، دانش‌آموزان با موضوعاتی همچون خطرات شنا در مناطق غیرمجاز، شرایط ناپایدار دریای کاسپین، ضرورت توجه به هشدار‌های ایمنی، نقش ناجیان غریق و شیوه صحیح واکنش در زمان بروز حادثه آشنا می‌شوند.

ایلیا یاپیر دانش‌آموز ۱۲ ساله نخبه

ایلیا یاپیر دانش‌آموز ۱۲ ساله نخبه اهل رودبنه شهرستان لاهیجان روز دوشنبه ۵ مرداد ماه در ساحل انبارسر بندر کیاشهر غرق شد و پیکر بی‌جانش روز سه‌شنبه ۶ مرداد توسط امدادگران جمعیت هلال احمر در محدوده دریای منطقه دستک شهرستان آستانه اشرفیه پیدا شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: غرق شدگی ، خطرات شنا ، مدارس گیلان
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