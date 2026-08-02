 در سومین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان برگزار شد، ۲۰ طرح اقتصادی و زیربنایی به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: درسومین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان، ۲۰ پرونده واصله به دبیرخانه کارگروه مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. وی هدف از تصویب این طرح‌ها را تقویت اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان برشمرد.

آرامون تصریح کرد: این طرح‌های اولویت‌دار که پس از طی مراحل کارشناسی به تصویب رسیده‌اند، حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، دامپروری، پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی را شامل می‌شوند که نقش موثری در توسعه زیرساخت‌های مولد استان ایفا خواهند کرد.

منبع:راه و شهرسازی

برچسب ها: تصویب طرح ، توسعه اقتصادی استان
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