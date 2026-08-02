باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر الفتی‌نیا روز یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه به ریاست استاندار، با تشریح ظرفیت نیروگاه‌های استان گفت: نیروگاه بیستون با ظرفیت ۶۴۰ مگاوات، نیروگاه دالاهو با حدود ۶۸۰ مگاوات و نیروگاه زاگرس با حدود ۵۵۰ مگاوات، بخش عمده برق مورد نیاز استان را تأمین می‌کنند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو با ظرفیت حدود ۲۹۰ مگاوات در کمتر از یک ماه آینده وارد مدار شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: با بهره‌برداری از این واحد، ظرفیت نیروگاه دالاهو به حدود ۹۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد و بدون افزایش مصرف سوخت، از طریق تکمیل سیکل ترکیبی، راندمان تولید برق نیز به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.

الفتی‌نیا با اشاره به شرایط مصرف برق در استان اظهار کرد: پیک مصرف برق کرمانشاه در روزهای پنجم تا هفتم مرداد به حدود یک‌هزار و ۲۴ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش اندکی داشته است.

وی افزود: برخلاف سال گذشته که برنامه مدیریت مصرف از ۱۷ فروردین آغاز شد، امسال به دلیل شرایط مناسب آب‌وهوایی، بارندگی مطلوب و افزایش دیرهنگام دما، این برنامه با حدود ۴۰ روز تأخیر اجرا شد و مدیریت مصرف در بخش صنعت از نیمه دوم خرداد و در بخش خانگی از حدود ۲۰ تیرماه آغاز شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به روند مصرف برق کشور گفت: میزان تقاضای مصرف برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ هزار مگاوات بود که امسال به حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش یافته است؛ این در حالی است که میانگین رشد مصرف برق در یک دهه گذشته بین پنج تا هفت درصد بوده است.

الفتی‌نیا هوشمندسازی شبکه، برنامه‌ریزی وزارت نیرو و همراهی مردم و صنایع را از عوامل کنترل رشد مصرف برق عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود اوج بار شبکه برق کشور نیز پشت سر گذاشته شده باشد.

خاموشی‌های بدون برنامه به حداقل رسید

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع و بخش کشاورزی اظهار کرد: این محدودیت‌ها مطلوب وزارت نیرو نیست، اما بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر موظف هستند نسبت به تأمین برق مورد نیاز خود اقدام کنند و وزارت نیرو نیز تلاش کرده است تا حد امکان انرژی مورد نیاز صنایع را تأمین کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمانشاه عملکرد صنعت برق در مدیریت خاموشی‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امسال خاموشی‌های بدون برنامه نسبت به سال گذشته به حداقل رسیده و پس از روزهای ابتدایی اجرای برنامه مدیریت مصرف، خاموشی‌های رخ‌داده عمدتاً ناشی از حوادث، سرقت تجهیزات یا مشکلات فنی بوده است.

الفتی‌نیا با اشاره به ظرفیت شبکه برق استان گفت: شبکه برق کرمانشاه حدود ۱۳ هزار مگاولت‌آمپر ظرفیت، ۱۴۳ پست برق، ۲۵۰ دستگاه ترانسفورماتور و بیش از سه‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع دارد.

وی افزود: سهم استان کرمانشاه از ظرفیت شبکه برق منطقه غرب حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات است و این شبکه از طریق تبادل انرژی با مناطق خوزستان، آذربایجان و برق باختر، نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری ایفا می‌کند.

الفتی‌نیا همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین برق پایدار در ایام اربعین، خواستار استمرار همکاری مردم، صنایع و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف شد و گفت: همراهی مشترکان نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب، به‌ویژه در ایام اربعین حسینی خواهد داشت.

استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۷۸۵ هزار مشترک برق دارد که ۶۵۲ هزار مشترک آن در بخش خانگی قرار دارند. این استان همچنین با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، از مناطق راهبردی کشور در حوزه انرژی و زیرساخت‌های برق به شمار می‌رود.