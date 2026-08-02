باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -فقیهی، مدیر مجموعه نوآوران سلامت، در گفتوگو با خبرنگار ما گفت:همزمان با آغاز هشتاد و پنجمین سفر جهادی مجموعه پزشکی «نوآوران سلامت»، خدمات تخصصی چشمپزشکی و دندانپزشکی به بیماران کمبرخوردار شهرستان جعفرآباد ارائه میشود.
او افزود: این طرح با هدف توسعه عدالت درمانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، از اول مرداد تا پایان شهریورماه در محل دبیرستان ائمه طاهرین(ع) دایر خواهد بود.
فقیهی با اشاره به حضور پزشکان متخصص و استقرار تجهیزات کامل چشمپزشکی و دندانپزشکی، گفت:این خدمات بهصورت رایگان به افراد کمدرآمد و بیبضاعتی ارائه میشود که از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جعفرآباد معرفی شوند.
او با تأکید بر هدفمندی این خدمترسانی، افزود: با همکاری نهادهای محلی و بهرهگیری از ظرفیت مجموعههای بهداشتی درمانی، تلاش کردهایم دسترسی به خدمات تخصصی را برای روستاییان و ساکنان مناطق کمبرخوردار تسهیل کنیم.
گفتنی است، پیش از این نیز جلسه هماهنگی استقرار تیم پزشکی بنیاد خیریه «نوآوران سلامت» با حضور اوروجی فرماندار شهرستان جعفرآباد، علامه مدیرعامل بنیاد خیریه و رئیس شبکه بهداشت شهرستان برگزار شده بود که در آن بر ضرورت برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیت مجموعههای بهداشتی درمانی برای خدمترسانی بهتر به روستاییان تأکید شد.