وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان به محل حادثه اعزام شد.

عابدی تصریح کرد: با وجود حضور نیروهای امدادی و انجام اقدامات لازم، این مرد ۳۰ ساله جان خود را از دست داده بود و فوت وی در محل حادثه تأیید شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها از شهروندان خواست از شنا و ورود به مناطق غیر مجاز و پرخطر خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.