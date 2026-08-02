سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث اصفهان از جان باختن یک مرد ۳۰ ساله بر اثر غرق‌شدگی در رودخانه زاینده‌رود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عباس عابدی گفت: ساعت ۱۱:۴۱ امروز، حادثه غرق‌شدگی یک مرد ۳۰ ساله در رودخانه زاینده رود، محدوده پل مارنان به سمت پل فلزی، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان به محل حادثه اعزام شد.

عابدی تصریح کرد: با وجود حضور نیروهای امدادی و انجام اقدامات لازم، این مرد ۳۰ ساله جان خود را از دست داده بود و فوت وی در محل حادثه تأیید شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها از شهروندان خواست از شنا و ورود به مناطق غیر مجاز و پرخطر خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

برچسب ها: غرق شدگی ، زاینده رود
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