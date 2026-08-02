باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی این باشگاه در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر است و با توجه به شرایط موجود، باز شدن این پنجره در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.

مشکل استقلال در این پرونده مربوط به شکایتی است که از سوی یک طرف خارجی در فیفا مطرح شده و با توجه به اینکه مرجع رسیدگی‌کننده به این پرونده فدراسیون جهانی فوتبال است، روند باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان پیچیده‌تر شده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر باشگاه استقلال پیگیری‌های لازم را برای حل این موضوع انجام دهد، تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده و اعلام نظر مراجع مربوطه، امکان استفاده از بازیکنان جدید برای این تیم وجود نخواهد داشت.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در شرایطی تیمش را برای حضور در فصل جدید آماده می‌کند که دو بازیکن جدید به جمع آبی‌پوشان اضافه شده‌اند، اما بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باعث شده این نفرات نتوانند تا اطلاع ثانوی در مسابقات رسمی برای استقلال به میدان بروند.

این موضوع می‌تواند شرایط فنی استقلال را در هفته‌های ابتدایی فصل تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که کادر فنی علاوه بر آماده‌سازی تیم، باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت بازیکنان جدید باشد.

با توجه به اینکه پرونده موجود در فیفا در حال بررسی است، استقلالی‌ها همچنان چشم‌انتظار نتیجه نهایی هستند تا مشخص شود آیا امکان ثبت قرارداد و استفاده از خرید‌های جدید فراهم خواهد شد یا این تیم باید فصل را با محدودیت‌های فعلی ادامه دهد.