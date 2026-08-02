معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از ارائه خدمات رایگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در روز برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی عزاداران حسینی در محدوده مسجد مقدس جمکران پیش‌بینی شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان  -معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه گفت: با توجه به برگزاری این مراسم در محورهای منتهی به مسجد مقدس جمکران، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر با تمام ظرفیت برای جابه‌جایی شهروندان و عزاداران حسینی به کار گرفته خواهد شد.

رضا خانه‌زاد یزدی افزود: تمامی خطوط اتوبوسرانی در روز اربعین فعال خواهند بود و خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی به شهروندان به صورت رایگان ارائه می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به پیش‌بینی افزایش حضور زائران در محدوده مسجد مقدس جمکران گفت: متناسب با حجم تقاضا، تعداد اتوبوس‌های فعال افزایش خواهد یافت و حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی به عزاداران در این محدوده در نظر گرفته شده است.

خانه‌زاد یزدی خاطرنشان کرد: همچنین خطوط ویژه‌ای برای انتقال عزاداران از محدوده مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و منطقه پردیسان پیش‌بینی شده که این خدمات نیز به صورت رایگان انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری، عوامل اجرایی و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات مناسب، زمینه حضور آسان، ایمن و آرام شهروندان و زائران در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین فراهم شود.

برچسب ها: اربعین ، اتوبوسرانی قم
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