بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند، متخلف شناخته شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: وفق اجزاء ۱ ‏-۱ و ۱ ‏- ۵ بند ب ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط» و «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از جمله موارد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ ذکر شده، خواهند شد.

بر این اساس، با توجه به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قرارداد‌های منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر، ضرورت دارد بانک مرکزی و شبکه بانکی موارد بروز تخلفات اشاره شده را در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند. در گزارش‌های منعکس شده، پرونده‌های مربوط به تسهیلات کلان‌تر یا واجد رأی قطعی قضایی در اولویت قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است، وفق نص صریح ماده ۱۳ قانون ذکر شده، تمام مسئولان مشمول این قانون موظف به گزارش همۀ جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی به مقامات قضائی و اداری هستند و در صورت عدم اقدام، به مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

خاطرنشان می‌شود موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات بانکی
خبرهای مرتبط
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
سامانه مدیریت حساب‌های بانکی در راه است؛ پایان سردرگمی حساب‌های بلااستفاده
رفع تعهد بیش از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران/ رعایت نکنید مجازات حبس در انتظارتان است
واردات ۱۵ هزار تن گوشت در ۴ ماهه امسال/ گوشت ارزان می شود
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ اصلاح رقم‌کالابرگ امری ضروری است
جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد
مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد
استفاده از کَش‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی باید در اولویت قرار گیرد/ صنعت پتروشیمی را وارد مداخلات سیاسی نکنيم
نظام مند کردن ارتقای بهره وری و به کارگیری سامانه های خورشیدی در ساختمان
آخرین اخبار
استقبال بازار عراق از دارو‌های ایرانی
تضمین کیفیت؛ شرط توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
منطقه آزاد ماکو می‌تواند به دروازه صادرات ایران به آفریقا تبدیل شود
اعزام ۳ هزار دستگاه ناوگان دستگاه‌های دولتی برای بازگشت زائران اربعین
بررسی نقدشوندگی در صرافی‌های ایرانی
پیامد‌های چک برگشتی و راه‌های پیشگیری؛ از عواقب قانونی تا رفع سوءاثر در قانون ۱۴۰۵
لینکا ابزار محاسباتی ضخامت بهینه عایق الاستومری
زیپ کیپ از کجا بخریم؟ راهنمای انتخاب تولید کننده معتبر
تنها ۱۳ درصد استعلام‌های معدنی منابع طبیعی تأیید شد/ اعلام موانع اصلی سرمایه‌گذاری در معدن
۲۹۲ مگاوات برق جدید بدون مصرف سوخت اضافی؛ واحد بخار نیروگاه دالاهو به‌زودی وارد مدار می‌شود
ارائه متقلبانه اسناد برای اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز مربوط تخلف است
آبیاری شبانه در دستور کار قرار بگیرد/بارش های فصل پاییز بالاتر از نرمال خواهد بود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ مرداد
چرا گا‌ها خاموشی‌ها با برنامه‌های اعلامی تطابق ندارند؟
ضرورت واردات ۴۰۰ هزار تن برنج طی ماه های آتی
برآورد کاهش ۲۰ درصدی تولید کنسرو ماهی
تأمین انرژی پایدار برای موکب‌ها در مراسم اربعین حسینی/ تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای ایده‌های نوآور اربعین
پیش‌بینی بازگشت ۵۰ درصد زائران از مرز مهران
تولید ملی نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است / مهم‌ترین تهدید‌های تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه
ایجاد ۶ شهر جدید در مرز‌های شمالی و جنوبی کشور با جمعیت‌پذیری یک میلیون نفر
استاندارد‌های ملی مایع لباسشویی تصویب شد
پیگیری مجلس از دولت و بانک مرکزی در زمینه ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی وام اشتغال مددجویان
تشدید بازرسی‌ها برای صیانت از حقوق زائران اربعین/ نظارت بر نرخ بلیت و خدمات در مسیرهای منتهی به مرزها
جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد
استفاده از کَش‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
دولت در راستای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی باید در اولویت قرار گیرد/ صنعت پتروشیمی را وارد مداخلات سیاسی نکنيم
چراغ سبز دولت به واردات اتوبوس/ تعرفه ۵ درصدی برای نوسازی ناوگان
نظام مند کردن ارتقای بهره وری و به کارگیری سامانه های خورشیدی در ساختمان
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ اصلاح رقم‌کالابرگ امری ضروری است