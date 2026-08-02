باشگاه خبرنگاران جوان - درمنان با اشاره به اهمیت پروژه سد مخمل‌کوه اظهار کرد: این طرح از پروژه‌های مهم و پیشران شهرستان است که با تلاش مجموعه عوامل اجرایی، روند اجرای آن با سرعت مناسبی در حال انجام است.

وی افزود: در مقطعی به دلیل وقفه ایجادشده در روند پروژه، تعدادی از کارگران مشغول در این طرح با مشکل بیکاری مواجه شدند که با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور ویژه استاندار لرستان، موضوع حمایت بیمه‌ای و بازگشت این نیروها به کار در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار خرم‌آباد با قدردانی از همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه مدیریتی و اجرایی سد مخمل‌کوه، گفت: با اقدامات انجام‌شده، کارگران بیکار شده ناشی از توقف موقت پروژه به چرخه فعالیت بازخواهند گشت و این موضوع خبر خوبی برای جامعه کارگری شهرستان است.

درمنان همچنین از تلاش مدیران، مهندسان و کارکنان پروژه سد مخمل‌کوه در اجرای طرح‌های عمرانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی کرد و افزود: این مجموعه در کنار فعالیت‌های عمرانی، همکاری و حمایت‌های ارزشمندی در حوزه‌های اجتماعی و عمومی داشته است.

منبع:روابط عمومی فرمانداری خرم‌آباد